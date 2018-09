M. Lubyová: Chceme zlepšiť pracovné prostredie a podmienky v školstve

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – V školskom roku 2018/2019 chce rezort školstva prijať nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by mal zlepšiť pracovné prostredie a podmienky učiteľov a pracovníkov v školstve. Uviedla to vo svojom príhovore na Jednotke RTVS pred začiatkom školského roka, ktorý sa začne v pondelok 3. septembra, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Nový školský rok podľa Lubyovej prinesie zmenu do života rodičov a žiakov, pre ktorých sa brány školy otvoria po prvý raz.povedala šéfka rezortu školstva s tým, že školákom, ale aj ich rodičom zaželala veľa radosti z vedomostí. Zároveň pripomenula, že od vzdelania detí bude závisieť aj budúcnosť našej krajiny.povedala. Podľa Lubyovej je potrebné presadzovať v školskej výchove viac tolerancie medzi žiakmi a študentmi navzájom, viac úcty k učiteľom, viac spolupráce a porozumenia medzi školou a rodičmi.poznamenala.povedala Lubyová. Podľa jej ďalších slov sa doriešil dlhodobo neúnosný odliv žiakov zo základných škôl do osemročných gymnázií, zlepšilo sa plánovanie výkonov v strednom školstve, zatraktívnil sa aj systém duálneho vzdelávania.uviedla.Ministerka školstva uviedla, že nie je nič dôležitejšie ako vzdelanie a výchova detí. Všetkým pracovníkom v školstve sa vopred poďakovala za prácu a úsilie, ktoré budú deťom venovať. Žiakom a študentom zapriala nadšenie a vytrvalosť pri objavovaní sveta a nových vedomostí a ich rodičom radosť z pokroku svojich detí.