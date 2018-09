SLEDUJEME: Daždivá noc na západe Slovenska sa má zopakovať

Západné Slovensko v noci zrejme opäť potrápia búrky. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Potrvá do rána.





V ružinovskej nemocnici ešte zasahujú hasiči, neposkytuje akútne hospitalizácie

V ružinovskej nemocnici po sobotňajších intenzívnych dažďoch ešte zasahujú hasiči. Zdravotnú starostlivosť nemocnica pacientom poskytuje, výnimkou sú stavy, ktoré si vyžadujú akútnu hospitalizáciu. "Týmto pacientom sme zabezpečili odklon do nemocnice na Kramároch a v Petržalke," priblížila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.



Dažďová voda prenikla v sobotu do suterénu, kde obmedzila prevádzku výťahov. "Na mieste celú noc zasahovali hasiči, ktorí dažďovú vodu odčerpávali, momentálne práce pokračujú i naďalej, tak, aby mohli byť všetky priestory aj výťahy uvedené do plnej prevádzky v čo najkratšom čase," uviedla hovorkyňa.

Hasiči v súvislosti so sobotným dažďom zasahovali na západe viac ako stokrát

V súvislosti so sobotňajším (1.9.) intenzívnym dažďom na západe Slovenska hasiči za 24 hodín zasahovali viac ako stokrát. Najčastejšie odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a cestných komunikácií a odstraňovali popadané stromy zo zaparkovaných vozidiel. Profesionálnym hasičom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z viacerých zborov.



Najviac výjazdov hasiči absolvovali v Bratislave, kde zasahovali 67-krát. "V Trnavskom kraji mali v súvislosti s búrkovou činnosťou 25 výjazdov a v Nitrianskom kraji zasahovali 11-krát," priblížila Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.



Sobotňajší lejak zaplavil viaceré cestné komunikácie, nepremávali ani niektoré linky mestskej hromadnej dopravy. Problémy spôsobil aj Nemocnici Ružinov, ktorej znemožnil prevádzku centrálneho príjmu.

V Bratislave môžu padať rekordy

Podľa portálu Imeteo.sk môže intenzita zrážok prekonať historické rekordy. Za včerajší deň, približne v priebehu 15 hodín, spadlo najviac zrážok v bratislavskom Novom Meste až 112,8 mm.





V Ružinove už premávajú električky

Viaceré linky bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré pre búrky nepremávali alebo boli odklonené, už jazdia riadne. Vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke imhd.sk. Krátko po pol desiatej večer obnovili premávku liniek 8 a 9 v Ružinove. Premáva aj linka 4 na Vajnorskej. Po svojej trase už chodí aj linka 51.



Silné dažde zaplavili podjazdy a vyžiadali si odklon viacerých liniek. Trolejbusy 201 a 202, ktoré zvyčajne chodia po Gagarinovej ulici, premávajú cez Mierovú. Premávka na linke 201 je opäť až na Dolné hony, podľa imhd.sk však treba počítať s nepravidelnou premávkou. Odklonom cez Ružinov premáva aj linka 65, preto neobsluhuje zastávku Ríbezľová.



Silný dážď čiastočne zatopil podchod na Trnavskom mýte