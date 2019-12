M. Lubyová: Kvóty v duálnom systéme sa nám podarí naplniť

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Piešťany 10. decembra (TASR) – Slovensku sa s najväčšou pravdepodobnosťou podarí naplniť kvóty v duálnom systéme, na ktoré SR zaviazali v Bruseli v rámci národného projektu. Počas podujatia Gastro Vianoce na hotelovej akadémii v Piešťanoch to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.Keď Slovensko v roku 2017 vstupovalo do projektu, bolo v ňom 2000 až 3000 študentov a cieľom bolo mať 12.000 do roku 2020.uviedla Lubyová.Ako ďalej doplnila, Gastro Vianoce sú dlhoročné tradičné podujatie na jednej z najlepších stredných škôl.doplnila ministerka školstva.