SaS: SR sa nezapojí do testovania finančnej gramotnosti

Na archívnej snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Neobjednanie testovania finančnej gramotnosti PISA 2021 považuje strana SaS za obrovskú chybu. Preto vyzvala šéfku rezortu školstva Martinu Lubyovú (SNS), aby našla prostriedky na testy finančnej gramotnosti v PISA 2021. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poznamenal, že strana zavádza tým, že ministerstvo nemá záujem o testovanie finančnej gramotnosti. Poukázal na to, že už tri uplynulé testovania zahŕňali test finančnej gramotnosti.Sledovanie finančnej gramotnosti je v testoch PISA iba voliteľné, avšak podľa poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) by to malo byť spolu s kritickým myslením prioritou pre budúceho ministra.povedal Gröhling.Ministerstvo tvrdí, že výsledky predošlých testovaní stále čakajú na záujem zo strany konečných užívateľov.uzavrelo ministerstvo.