M. Lubyová: Na všetko sa zavádzať nové vyučovacie predmety nemusia

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) – Rezort školstva sa snaží čo najviac vecí vniesť do vzdelávacích programov aj cez prierezové témy. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) nie je nevyhnutné, aby sa na všetko zavádzali nové predmety. Uviedla to v rozhovore pre TASR.povedala šéfka rezortu školstva. Ide napríklad o témy, ako sú osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, regionálna kultúra, dopravná výchova, ochrana života a zdravia či finančná gramotnosť. Práve tie majú prierezový charakter a vyučujúci ich vedia sprostredkovať deťom aj cez klasické predmety.povedala Lubyová. Jedným z takýchto predmetov by mohla byť v budúcnosti aj folkloristika. Ministerka školstva však pripomenula, že to bude dobrovoľné.povedala Lubyová.Folkloristika, o ktorej sa počas školského roka 2018/2019 diskutovalo, bol len jeden z pracovných návrhov názvu voliteľného predmetu. Na jej vytvorení pracuje medzirezortná skupina odborníkov Štátneho pedagogického ústavu, zástupcov Ministerstva kultúry SR, Ústredia ľudovej umeleckej výroby a skupiny z vysokých škôl, pre podporu tradičnej ľudovej kultúry. Voliteľný predmet škola môže, ale aj nemusí zaradiť do školského vzdelávacieho programu.