M. Lubyová sa teší zo štátneho tajomníka, ktorý sa má zamerať na šport

Martina Lubyová, archívna snímka.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) sa teší, že v jej rezorte pribudne funkcia tretieho štátneho tajomníka. Zameriavať by sa mal na oblasť športu.povedala po rokovaní vlády Lubyová. Zároveň zhrnula, že by sa mal zameriavať na šport ako celok, pozornosť by mal teda venovať aj mládežníckym športovým kategóriám. Túto funkciu označila Lubyová za "vítanú posilu". Kto by sa mohol stať týmto štátnym tajomníkom však zatiaľ povedať nevedela.Plénum Národnej rady SR schválilo v utorok (16.10.) pozmeňujúci návrh k novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorá sa zaoberá aj vytvorením postu tretieho štátneho tajomníka v rezorte školstva. V súčasnosti pôsobia na ministerstve dvaja štátni tajomníci.