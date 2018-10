Nitrianska nemocnica chce stavať nový heliport začiatkom budúceho roka

Archívna snímka - Fakultná nemocnica v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 17. októbra (TASR) – Nitrianska fakultná nemocnica pokračuje v príprave výstavby nového heliportu, ktorý má stáť na streche chirurgického pavilónu. Na stavebný úrad už doručila žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Celkové náklady by mali dosiahnuť sumu 1,4 milióna eur. Výstavba by mala podľa zámeru nemocnice trvať približne rok s predpokladaným termínom začiatku výstavby v apríli 2019.V súčasnosti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba využíva pristávaciu asfaltovú plochu pri vstupe do nemocnice z Rázusovej ulice. Odtiaľ musí pacienta previesť na príslušné oddelenie sanitka, čím sa čas prevozu predlžuje.uvádza sa v projekte.Nemocnica má vypracovanú už aj hlukovú štúdiu, podľa ktorej nebude prevádzka záchranného vrtuľníka prekračovať povolené limity v priebehu dňa ani vo večerných a nočných hodinách.konštatuje sa v projekte.Nitrianska fakultná nemocnica pôvodne plánovala vybudovať heliport z dotácie, ktorú dostala ešte v roku 2016 od ministerstva zdravotníctva. Poskytnuté financie bolo treba vyčerpať do konca roka 2017, nemocnica to však nestihla. Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu heliportu. Podľa nemocnice bolo najzávažnejšou chybou nesplnenie odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby a nenaplnenie predpisu, ktorým sú stanovené podmienky letísk a heliportu.