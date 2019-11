M. Lubyová si na škole v Plaveckom Štvrtku pripomenula práva detí

Na snímke vpravo ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF Mária Sliacka pózujú po podpise dokumentu na Základnej škole v obci Plavecký Štvrtok, okres Malacky, ktorú ministerka navštívila pri príležitosti Svetového dňa detí a 30. výročia prijatia Deklarácie práv dieťaťa 20. novembra 2019. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Plavecký Štvrtok 20. novembra (TASR) – Oslava Svetového dňa detí, ale aj pripomenutie si 30. výročia prijatia Deklarácie práv dieťaťa bolo cieľom stredajšej návštevy ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku (okres Malacky). Ako poznamenala, keďže ide o práva detí, rozhodli sa osláviť ich spolu so žiakmi.povedala šéfka rezortu školstva. Poznamenala, že práve preto sa žiakov v stredu na škole pýtali na ich sny. Ako doplnila, podstatné je, aby sa sny žiakov splnili a aby im spoločnosť umožnila dosiahnuť ich ciele. Žiaci Svetový deň detí oslávili symbolicky v modrej farbe UNICEF.Lubyová si myslí, že práve Základná škola v Plaveckom Štvrtku je ukážkovou školou, ktorá pracuje na princípoch inklúzie. "uviedla Lubyová. Základná škola sa vďaka uvoľneniu výučby nemeckého jazyka stala od školského roku 2019/2020 inkluzívnou školou, ktorú okrem žiakov z rómskych marginalizovaných komunít začalo navštevovať 30 percent žiakov majoritného obyvateľstva z konkurenčných základných škôl. Lubyová poznamenala, že to nie je len o výučbe cudzieho jazyka, ale aj o kvalite miestnych pedagógov a asistentov učiteľov.Podľa ministerky školstva sa v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania kladie na inklúziu veľký dôraz. "povedala Lubyová. Pripomenula, že sa neustále zvyšuje financovanie asistentov učiteľov a aj do budúcna by sa mal tento post na školách posilňovať.povedala Lubyová. Ako dodala, kvalita učiteľov a dostatok asistentov sú základnými predpokladmi na to, aby bežné základné školy vedeli robiť inklúziu.