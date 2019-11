V Iráne sa podľa Rúháního podarilo poraziť nepriateľské sprisahanie

Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 20. novembra (TASR) - Iránci porazili "nepriateľské sprisahanie" a oslavujú svoje víťazstvo. Vyhlásil to v stredu iránsky prezident Hasan Rúhání po celoštátnych protestoch voči zvýšeniu cien benzínu.," uviedol Rúhání na zasadnutí vládneho kabinetu. "" konštatoval podľa agentúry AFP. Anarchisti boli organizovaní, ozbrojení a do ulíc vyšli na základe sprisahania zosnovaného "regionálnym reakcionárom, sionistami a Američanmi", povedal s odkazom na Saudskú Arábiu, Izrael a Spojené štáty.Podľa jeho slov došlo vo viacerých mestách k spontánnym zhromaždeniam, ktoré boli ukážkou sily iránskeho národa, a ten ukázal svetu svoju ostražitosť, jednotu a solidaritu s celým systémom krajiny.Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí po protestoch voči zvyšovaniu cien pohonných hmôt povedal, že nepriateľa sa podarilo "zahnať" v politickej vojne aj na vojenskom poli.Protesty v Iráne vypukli v piatok po oznámení o zvýšení cien benzínu o 50 percent a zavedení prídelového systému. Vláda vyhlásila, že pomocou týchto opatrení chce pomôcť občanom, ktorí sa ocitli vo finančných problémoch v čase ekonomickej krízy.Organizácia Spojených národov vyzvala v utorok na zachovanie pokoja po tom, ako sa objavili správy o pravdepodobne až desiatkach zabitých ľudí v protestoch. Úrady potvrdili piatich mŕtvych vrátane troch príslušníkov bezpečnostných zložiek dobodaných "výtržníkmi".Podľa medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International sa odhaduje, že počas policajných zásahov proti protestujúcim prišlo o život po celom Iráne až 100 ľudí.AI uviedla, že bezpečnostné zložky dostali "zelenú" na potlačenie protestov, ktoré sa rozšírili do viac ako 100 miest po celom Iráne.