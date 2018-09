M. Lubyová zvažuje zmenu systému financovania škôl

Na archívnej snímke Martina Lubyová. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) zvažuje zmenu systému financovania škôl. Hovorila o tom v diskusii RTVS O päť minút 12. Pripomenula, že v súčasnosti je financovanie viazané na počet žiakov, čo spôsobuje, že školy nerobia výberové konania, ale nábory. Vhodnejšie by sa jej zdalo viazať financovanie na počet tried.povedala Lubyová. Ide však podľa nej o obrovskú zmenu, ktorá sa nedá urobiť zo dňa na deň. Ministerka je ale presvedčená, že je nutné sa odpútať od čistej kapitácie.Súčasné nastavenie považuje za problematické aj nezaradený poslanec NRSR Martin Poliačik, pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku. Súhlasí, že zmena financovania je potrebná. Zdôrazňuje potrebu racionalizácie siete škôl.povedal v diskusii RTVS O päť minút 12. Poliačik poukázal aj na to, že deti na základných školách nemajú podľa štatistík radosť z učenia.reagovala ministerka s tým, že mnohé deti by v prípade zrušenia škôl v ich obci museli chodiť do iných miest.doplnila Lubyová.Poliačik poukázal na to, že v málotriedkach je takmer 40 percent hodín odučených neodborne nekvalifikovanými učiteľmi.povedal. "To vy tlačíte na spájanie, nie my," reagovala Lubyová, ktorá sa zastala málotriedok.doplnila.Diskutujúci sa dotkli sa aj otázky odmeňovania učiteľov. Ministerka potvrdila, že sa ďalej rokuje.myslí si Poliačik. Rovnako je za naviazanie vzdelávania na zvyšovanie kvality výučby v triedach. Skritizoval kreditový systém.reagovala Lubyová, podľa ktorej zmena zákona systém vylepší. Celoplošné navýšenie platov by podľa jej slov mohlo byť demotivačné.Poliačik kritizoval ministerstvo školstva aj pre situáciu v Slovenskej akadémii vied (SAV). Lubyová jeho výhrady odmietla, zopakovala, že ministerstvo konalo podľa zákona. Opäť sa odvolala na rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktoré podľa jej slov potvrdzuje správnosť konania jej rezortu. Ministerka uviedla, že SAV podľa rozhodnutia nedodržala zákonom stanovené postupy a termíny.Poliačik oponoval, poukazuje na vyjadrenie generálnej prokuratúry o prieťahoch zo strany ministerstva.doplnila Lubyová, podľa ktorej by si mali v SAV vyvodiť zodpovednosť.