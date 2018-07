M. Mikolášik sa najviac angažoval vo Výbore pre životné prostredie

Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) Foto: Archív MM Foto: Archív MM

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Vo svojom treťom volebnom období v Európskom parlamente (EP) sa poslanec Miroslav Mikolášik (KDH) v rámci tém najviac angažoval vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Odpovedal tak počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu na otázku TASR, čomu sa venoval počas súčasného volebného obdobia.spresnil.Výboru pre životné prostredie sa týka aj ďalšia iniciatíva, ktorá hovorí o tzv. cirkulárnej ekonómii.povedal, pričom spresnil, že je podľa neho potrebné triediť odpady preto, lebo je to ekonomický zdroj suroviny, ktorú možno recyklovať.Tým, že je pôvodným povolaním lekár, už deviaty rok je v EP predsedom pracovnej skupiny pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť. Europoslanec pôsobí aj ako hlavný spravodajca legislatívneho textu v oblasti vnútorného trhu.zdôraznil. Mikolášik presadzuje názor, že takýto tovar nesmie vstúpiť na európsky trh.V budúcoročných eurovoľbách by sa už aj v prípade ponuky neuchádzal o priazeň voličov.priznal sa Mikolášik. Mená zatiaľ konkretizovať nechcel.odpovedal na otázku TASR.Po ukončení mandátu sa chce aktívne venovať rodine, nevylučuje však, že ak by neskôr prišli nejaké výzvy, zamyslel by sa nad ich využitím.uzavrel.Je členom Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Podvýboru pre ľudské práva, Osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov, Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre regionálny rozvoj a v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko.