Po horúčavách spôsobili dopravný chaos v Británii silné búrky

Na snímke dopravná zápcha pred eurotunelom v anglickom Folkestone 28. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. júla (TASR) - Extrémne počasie v sobotu opäť spôsobilo dopravné problémy na území Británie. Po týždni horúčav zasiahli krajinu silné búrky, ktoré uprostred vrcholiacej turistickej sezóny vážne narušili leteckú dopravu.Meškania alebo rušenie letov spôsobené búrkami hlásili z letísk Stansted, Heathrow, Gatwick, Luton, Manchester, Edinburgh či Birmingham, informovala britská tlač.Najhoršia situácia bola na londýnskom Stanstede, kde niektorí cestujúci čakali od piatka v preplnených termináloch až 17 hodín. Niektoré lety meškali až deväť hodín. V priebehu soboty tam už k rušeniu letov nedošlo, dlhé čakania však zapríčiňovalo veľké množstvo cestujúcich, ktorí sa pokúšali prebookovať letenky, napísal denník Guardian.Ťažko predvídateľný pohyb búrok totiž blokuje veľké časti britského letového priestoru a lietadlá musia preto lietať po alternatívnych trasách.Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila v sobotu 14 letov z londýnskeho letiska Stansted. Na príčine boli obmedzenia leteckej dopravy súvisiace s búrkami i nedostatok personálu spôsobený pokračujúcim štrajkom vo Francúzsku.Spoločnosť Eurotunnel, ktorá prevádzkuje železničnú dopravu v tuneli popod Lamanšský prieliv, varovala cestujúcich smerujúcich do Francúzska pred štvor- až päťhodinovými meškaniami na autovlakovom termináli Folkestone na juhovýchode Anglicka. Spoločnosť vyzvala pasažierov, aby sa vydávali na cestu len v nevyhnutných prípadoch.Rodiny smerujúce na letnú dovolenku na európsky kontinent museli čakať v dlhých kolónach na cestách vedúcich do prístavu Dover. Ďalšie minimálne dve hodiny im zabrali odbavovacie procedúry pred nalodením na trajekty.Stromy spadnuté na trati a poruchy signalizačných zariadení skomplikovali na viacerých miestach aj prevádzku britských železníc.Britskí meteorológovia varovali, že v priebehu soboty a nedele postihnú mnohé oblasti krajiny intenzívne dažde sprevádzané vetrom so silou víchrice. V niektorých lokalitách Severného Írska a Škótska hrozia i povodne.Aktuálny týždeň je v Británii jeden z vôbec najvyťaženejších, keď sa vydáva na cestu veľké množstvo dovolenkárov.