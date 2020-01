M. Mitaš o seriálovej novinke Hniezdo: Moja postava zamotá dej

Nový pôvodný seriál Hniezdo, ktorý od 12. januára ponúka svojim divákom RTVS, pokrstili tvorcovia a herci tento týždeň v Mlynskej doline v Bratislave.





Dvanásťdielny dramatický seriál prináša sondu do príbehov a osudov ľudí, ktorí nemôžu mať deti, no ktorí túžia po deťoch, chcú si ich adoptovať, čo je dnes stále častejšie sa vyskytujúci fenomén generácie tridsiatnikov. Ale hovorí aj o tých, ktorí deti mať nechcú.Dej sa odohráva v malom meste v priebehu dvoch mesiacov. Rozvíja niekoľko zdanlivo samostatných príbehov, ktoré sa však prepletajú a dramaticky ovplyvňujú. Soňa Norisová stvárňuje jednu z hlavných hrdiniek - Kristínu Važanovú, vzornú manželku a matku dvoch detí, ktorá sa tretieho dieťaťa splodeného neželane, mimo manželského zväzku, vzdá pri anonymnom pôrode. Postavu Petra Fialu, spolumajiteľa firmy, vizionára, ktorý rád riskuje, užíva si život, hrá Marián Mitaš. Divákov by podľa neho nemalo od televíznych obrazoviek odradiť rodinné nastavenie seriálu."Je to dramatický seriál, ktorý dokážu vnímať tak ženy, ako aj muži. Je to materská, ženská téma, ale odohrávajú sa tam aj iné linky, ktoré vedú divoké vody do jednej rieky. Je to tak pre mužov, ako aj pre ženy, je to nastavené fajn," uviedol v rozhovore pre TASR Mitaš, ktorého diváci uvidia v úlohe dobrodruha, hazardného hráča, pôžitkára a egoistu. Ten k šťastiu nepotrebuje deti, no pre firmu chce len to najlepšie. "Moja postava zamotá dej, je ten štartovací prvok konfliktu, o ktorý tam ide."Rodáka z Považskej Bystrice čaká v lete nakrúcanie v Prahe. "Budeme točiť jedného veľmi zlého chlapca, film sa odohráva v Terezíne počas druhej svetovej vojny," naznačil Mitaš s tým, že sa predstaví aj na divadelných doskách. "Teraz skúšam so Zuzkou Fialovou v Štúdiu L+S text Evy Borušovičovej Zajačik. To bude mať premiéru niekedy v marci," prezradil herec, ktorému sa nevyhýbajú ani zahraničné produkcie. "S Amazonom sme v Prahe točili seriál Carnival Row s Orlandom Bloomom. Nehral som s ním, mám tam menšiu postavu," uzavrel.V seriáli Hniezdo, ktorý sľubuje emócie, napätie, manželský život v celej jeho pestrosti, ale aj kriminálnu zápletku, ďalej účinkujú Alexander Bárta, Andrea Karnasová, Zuzana Kubovčíková Šebová, Marek Geišberg, Pavol Višňovský i Zuzana Frenglová.Seriálová novinka bude na obrazovkách Jednotky pokračovať v nedeľu 19. januára o 20.30 h.