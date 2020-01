SpaceX pre silný vietor a vysoké vlny odložila testovanie únikového systému kapsuly Crew Dragon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SpaceX odložila sobotňajšie testovanie únikového systému svojej novej kapsuly Crew Dragon. Dôvodom sú vietor a vysoké vlny v Atlantickom oceáne, kam mala kapsula počas testu dopadnúť a kde ju mali vyzdvihnúť. SpaceX o tom informovala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že sa testovací let uskutoční v nedeľu.Kapsulu Crew Dragon, ktorá by mala o pár mesiacov už letieť s ľudskou posádkou, vynesie z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral raketa Falcon 9. Počas desaťminútového letu by mala kapsula predviesť svoj únikový systém v prípade poruchy a katapultovať sa z rakety. Ak pôjde všetko podľa plánov, mala by pristáť v oceáne. Samotná raketa, ktorá už absolvovala tri lety, sa zničí.Ako pripomína agentúra AP, test je pre SpaceX poslednou veľkou prekážkou pred tým, ako vyšle kapsulu s dvomi astronautmi Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). To by sa podľa NASA mohlo uskutočniť už v marci.