M. Moonová: Nezhody v NATO môžeme prekonať vďaka spoločným hodnotám

Bratislava 3. júna (TASR) – Problémy medzi spojencami v Severoatlantickej aliancii nie sú ničím novým. Vlády členských štátov ich však vždy dokázali prekonať vďaka zdieľaným hodnotám. V pondelok to počas jarného Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO v Bratislave vyhlásila predsedníčka PZ NATO Madeleine Moonová, ktorá zároveň ocenila prínos Slovenska pre Severoatlantickú alianciu.povedala Moonová.Dôležitá je však podľa jej slov skutočnosť, že členské štáty sa „zhodnú na charaktere hrozieb, ktorým čelíme“, čoho dôkazom boli aj diskusie, ktoré v rámci PZ NATO v Bratislave prebehli.Kľúč k riešeniu momentálnych nezhôd v Aliancii vidí Moonová v tom istom faktore, ktorý ich umožňoval prekonávať aj v minulosti a tým sú podľa jej názoru „zdieľané hodnoty“.Podľa predsedníčky PZ NATO je preto nevyhnutné „brániť demokratické základy našich spoločností a inštitúcií“, čo je proces, na ktorom „by sa mala podieľať aj občianska spoločnosť“.Ako vzor pre ostatné členské štáty vyzdvihla v tejto súvislosti Moonová Švédsko. Štokholm totiž systematicky „informuje a vzdeláva svoje obyvateľstvo o hrozbách a nebezpečenstvách pre ich krajinu, a zároveň poukazuje na úspechy švédskej demokracie“, zdôraznila.Predsedníčka taktiež pogratulovala Slovensku k 15. výročiu členstva v Severoatlantickej aliancii, pričom poukázala na to, že krajina za ten čas neraz „ukázala svoju oddanosť NATO“.dodala Moonová na záver.Na podujatí vystúpil aj zástupca generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku NATO Alejandro Alvargonzález, ktorý pripomenul najmä nové hrozby, na ktoré Aliancia nebola pôvodne pripravená.uviedol Alvargonzález, pričom poukázal najmä na zneužívanie sociálnych sietí ako "prostriedku na diskreditovanie demokracie ako legitímneho a efektívneho politického systému“.Parlamentné zhromaždenie NATO slúži ako poradná medziparlamentná organizácia, ktorá sa schádza na svoje zasadania dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Zasadnutia sa konajú v rôznych mestách.Jarné parlamentné zhromaždenie NATO sa koná pod záštitou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 31. mája až 3. júna na Bratislavskom hrade.