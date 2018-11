M. Morháč: Vláda sa zaoberá otázkou podnikových štipendií

Martin Morháč, archívna snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Vláda sa zaoberá otázkou podnikových štipendií, aby firmy nadväzovali kontakty so študentmi už počas štúdia. Rovnako sa hľadajú kroky, ako podporiť vzdelávanie vnútri podniku. Pre TASR to uviedol člen platformy Industry 4UM Martin Morháč v reakcii na slová generálnej riaditeľky sekcie podnikateľského prostredia a inovácií rezortu hospodárstva Miriam Letašiovej o tom, že chcú zaviesť mechanizmy, aby motivovali súkromný sektor investovať do vzdelávania.Napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra má program v oblasti inovácií vo firmách, buduje regionálne štruktúry a začína robiť silnú osvetu a vzdelávanie, dodal Morháč. V súvislosti s technologickým pokrokom sa dá povedať, že jedna škola na kariéru nebude stačiť a bude to len náročnejšie, povedal analytik platformy Martin Jesný.vysvetlil analytik.Generálna riaditeľka Letašiová počas utorkového (20. 11.) predstavenia výsledkov prieskumu platformy o zmene prístupu firiem k aplikácii konceptu inovácií Industry 4.0 uviedla, že trhu práce a vzdelávania sa týka 14 z 35 opatrení vládneho Akčného plánu budovania inteligentného priemyslu SR a dôležitá je pre slovenský priemysel kvalifikovaná pracovná sila.V súvislosti s motiváciou firiem a vzdelávaním povedala, že na to bude potrebná širšia diskusia za účasti viacerých ministerstiev, expertov a ďalších.vysvetlila. Cieľom úvahy je, aby zo škôl odchádzali ľudia so znalosťami a skúsenosťami potrebnými na trhu práce, zdôraznila generálna riaditeľka.