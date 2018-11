Po utorkovom prepade sa ceny ropy zotavili, cena Brentu je nad 63 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 21. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenávajú v posledných dňoch výrazné otrasy. Po utorkovom (20. 11.) prepade zhruba o 6 % sa v stredu ceny suroviny čiastočne zotavili a vzrástli o vyše percento. Podporili ich informácie z USA o nečakanom poklese ropných zásob na tamojšom trhu a z Indie o rekordnom dovoze ropy.Americký ropný inštitút (API) v utorok oznámil, že podľa jeho odhadov klesli zásoby ropy v USA v týždni do 16. novembra o 1,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ceny ropy okrem toho podporila správa o rekordnom dovoze ropy zo strany Indie. Objem dovozu dosiahol takmer 5 miliónov barelov denne. Stredajšie zotavenie je však stále slabé vzhľadom na rozsah poklesu cien ropy v predchádzajúci deň, ktorý dosiahol viac než 6 %.Navyše, investori zostávajú v napätí potom, ako Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) varovala, že pre náročné ekonomické prostredie a politické riziká vstupujú trhy "do obdobia bezprecedentnej neistoty". Trhy teraz čakajú na jasnejšie reakcie zo strany skupiny G20 a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). V prvom prípade sa schôdzka uskutoční 30. novembra, v druhom 6. decembra.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.52 h SEČ 63,33 USD (55,45 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 80 centov (1,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 54,23 USD/barel, čo predstavuje rast rovnako o 80 centov (1,50 %).