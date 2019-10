M. Pence: Trump žiadal Erdogana o zastavenie invázie v Sýrii

Na archívnej snímke Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval v pondelok v telefonáte tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby "zastavil inváziu" v Sýrii. Oznámil to americký viceprezident Mike Pence, ktorého citovala agentúra AFP.Pence povedal novinárom, že Trump v telefonáte naliehal na Erdogana, aby "zastavil inváziu, nariadil okamžité prímerie a začal rokovať s kurdskými silami v Sýrii".Americký viceprezident v tejto súvislosti dodal, že on sám na Trumpovu žiadosť neodkladne vycestuje do Turecka.uviedol Pence.Oznámenie Pencea prišlo tesne predtým, ako americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá v reakcii na inváziu Ankary do Sýrie.Americký minister obrany Mark Esper ešte predtým tiež avizoval, že členské krajiny NATO požiada, aby Turecko za jeho inváziu do Sýrie potrestali. Ankaru zároveň obvinil z toho, že inváziou prispela k prepúšťaniu nebezpečných zajatcov z IS.Esper uviedol, že na budúci týždeň vycestuje do centrály NATO v Bruseli, a spojencov v Aliancii požiada, aby "prijali kolektívne aj individuálne diplomatické a ekonomické opatrenia" v reakcii na tieto "neslýchané" kroky Turecka.