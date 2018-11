M. Petko: Nemocnice z ANS potrebujú navýšiť financovanie o 75 mil. eur

Prezident Asociácie nemocníc Marián Petko, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Martin 8. novembra (TASR) - Sedemdesiatpäť nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) bude na rok 2019 potrebovať na mzdy definované štátom a na sociálne balíčky zvýšenie finančných prostriedkov o 75 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Martine o tom vo štvrtok informoval prezident ANS Marián Petko.povedal Petko.Pripomenul, že prvé rokovanie o navýšení zmluvných objemov so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) skončilo neúspešne.uviedol prezident ANS.Doplnil, že so zdravotnou poisťovňou Union a so zdravotnou poisťovňou Dôvera bude ANS rokovať na budúci týždeň.uzavrel Petko.