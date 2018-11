Minimum dažďa zvyšuje riziko nedostatku krmív pre hospodárske zvieratá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Minimum zrážok zvyšuje riziko nedostatku krmív pre hospodárske zvieratá. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Tohtoročné jesenné práce na poliach pokračujú podľa neho prakticky bez prerušení. Dôvodom je nízky úhrn zrážok od začiatku vykonávania poľných prác. V porovnaní s minulým rokom ide o zmenu, keď od záveru 42. týždňa a počas celého 43. týždňa bolo na väčšine územia daždivé počasie, čo znemožňovalo vstup mechanizácie na poľnohospodársku pôdu.zhodnotil Korpáš.V bratislavskom regióne podľa neho farmári pokračovali so zberom kukurice na zrno a cukrovej repy. Priemerná úroda zemiakov je 45,60 tony na hektár (t/ha).informoval.Upozornil zároveň, že vyorávka cukrovej repy pokračuje v okrese Galanta, Levice aj Komárno podľa harmonogramu spracovateľa. V okresoch sa rovnako vykonáva orba a ošetrovanie porastov.V okrese Bánovce nad Bebravou ukončili podľa Korpáša poľnohospodári zber kukurice s priemernou úrodou 10,58 t/ha. Okrem zberu úrod sa v okrese vykonávajú sejby, postreky, vyváža a zapracováva sa do zeme maštaľný hnoj a hnojovica.dodal Korpáš.