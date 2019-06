M. Polidoro: Moja práca nie je spochybňovať vieru ľudí

Na snímke Vitruviánsky muž od Leonarda da Vinci. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 19. júna (TASR) - Odhaľuje, čo je pravda a čo sú tzv. mysteriózne fenomény. Významný taliansky novinár, spisovateľ a predovšetkým propagátor vedy Massimo Polidoro zavítal v utorok (18. 6.) do Bratislavy.povedal autor v úvode stretnutia v jednom z kníhkupectiev, kde predstavil svoju knihu Leonardo.Polidoro prišiel na Slovensko v rámci svojho talianskeho turné s inscenovanou prednáškou Ja, Leonardo – tajný život rebelského génia, ktorá vznikla pri príležitosti 500. výročia smrti Leonarda da Vinci. Po dopoludňajšej prednáške v Kine Lumiére, určenej predovšetkým študentom taliančiny, sa večer predstavil slovenskej verejnosti v kníhkupectve, kde rozprával nielen o Leonardovi, ale aj o svojej vášni pre vedu a jej záhady.Podľa jedného z najväčších expertov na poli paranormálnych javov a záhad je prirodzené, že aj dnes ľudia veria. Massimo tvrdí, že to má na svedomí "usporiadanie nášho mozgu" a prítomným dal do pozornosti knihu nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana - Myslenie rýchle a pomalé.objasnil 50-ročný autor, ktorý na Univerzite v Miláne - Bicocca prednášal psychológiu paranormálnych javov a v súčasnosti vyučuje Komunikáciu v oblasti vedy na doktorandskom štúdiu Univerzity v Padove. Ďalej podčiarkol, že racionálna úvaha si vyžaduje čas a námahu:Polidoro rozprával aj o pokladoch Vatikánu či špiritistických seansách v podobe nocí strávených na zámkoch i cintorínoch, o ktorých sa hovorí, že sú začarované.prezradil s úsmevom. Stihol porozprávať aj príbehSira Arthura Conana Doyla o jeho vzťahu k nadprirodzeným veciam a zvláštnom priateľstve s Houdinim a potom sa už venoval výnimočnému Leonardovi.tvrdí spisovateľ.Leonardo oplýval nielen neskutočným talentom, bol maliarom, architektom, vynálezcom, vedcom.poznamenal k umelcovi.myslí si Polidoro o mierumilovnom Leonardovi, ktorý však kvôli chlebodarcom tvoril aj veci, ktoré sa mu nepáčili.Massimo Polidoro (1969) tvorí, moderuje a odborne zastrešuje relácie zamerané na propagáciu vedy pre televíziu RAI. Je autorom množstva kníh a článkov o záhadách každého druhu, paranormálnych javoch a nevyriešených zločinoch histórie pre Focus a iné časopisy.