M. Řádek: Na tejto atmosfére sa môžu priživiť i extrémistické strany

Na archívnej snímke politológ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Zverejnenie údajnej nahrávky z kauzy Gorila, rozhovor podnikateľa Mariana K. a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, či prepisy údajnej komunikácie cez aplikáciu Threema môžu smerovať k politickej zmene. Získať môžu opozičné strany alebo nové politické strany, ktoré vznikali za posledné dva roky. Rovnako sa na tejto atmosfére môžu "" aj extrémistické politické strany. V sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol politológ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek.Politológ si nemyslí, že by bola verejnosť unavená, reagoval tak na skutočnosť, že na piatkových (18. 10.) protestoch sa zúčastnilo menej ľudí, ako na tých, ktoré sa organizovali po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Podľa neho sa nemôžu tieto protesty porovnávať. "" poznamenal.Riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Jozef Vozár si myslí, že medializované informácie z posledných dní sú zlou správou pre justíciu. "," uviedol v diskusnej relácii RTVS. Poznamenal však, že zatiaľ sa dokazuje, že ide o zlyhanie jednotlivcov. "," povedal.Podľa bývalého vyšetrovateľa Júliusa Šáraya sa všetko v súvislosti s kauzou Gorila musí preskúmať. Vozár si myslí, že tento stav trvá už veľmi dlho. Řádek poznamenal, že kauza Gorila a prepisy z Threemy dostávajú rôzne nálepky. Podľa neho záznamy hovoria o procesoch, ktoré viedli k privatizácii. "," povedal Řádek. Zároveň poznamenal, že v budúcnosti by sa takéto veľké presuny majetku už nemali diať.Šáray tvrdí, že je potrebné dôverovať sudcom, ktorí budú mať chuť riešiť situáciu. Bývalý vyšetrovateľ i Vozár si myslia, že sudcovia musia byť zdržanliví. Podľa Vozára by sa mali vyhýbať prostrediu, ktoré v budúcnosti môže vyvolať podozrenia.