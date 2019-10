Rezort školstva reaguje na EK: Školský zákon zakazuje diskrimináciu

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Školský zákon zakazuje diskrimináciu a obzvlášť segregáciu. Rezort školstva na túto oblasť pravidelne poukazuje v pedagogicko-organizačných pokynoch na aktuálny školský rok, uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Reagoval tak na vyjadrenia Európskej komisie, ktorá varovala Slovensko pred právnymi následkami segregačných praktík. Upozornila najmä na výskyt tried, v ktorých je výlučne rómske zastúpenie.Rezort školstva na predchádzanie segregácie a diskriminácie v školách zaviedol viaceré opatrenia. Jedným z nich je národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa realizuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje.uviedlo ministerstvo s tým, že projekt nadväzuje na výsledky troch predchádzajúcich projektov. Súčasťou projektu je okrem zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v 130 základných a v 50 materských školách aj vypracovanie lokálnych desegregačných plánov.Problém desegregácie a tvorby lokálnych desegregačných plánov v roku 2019 bol v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým riešená Mironom Zelinom a Emilom Komárikom, ktorí následne realizovali inštruktáž pre vybraných lektorov.Rezort školstva pripomenul, že od 1. januára 2016 platí zákaz prijímať do špeciálnej školy a špeciálnej triedy deti alebo žiakov, ktorých špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.poznamenalo ministerstvo školstva. Vplyvom legislatívnej zmeny sa znižoval počet žiakov v špeciálnych základných školách.uzavrelo ministerstvo školstva.Európska komisia 10. októbra oznámila, že zasiela Slovensku takzvané odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi. Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania. Komisia upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried. Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.