M. Šefčovič: EÚ, Rusko a Ukrajina sa dohodli na tranzite plynu

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. júla (TASR) - Európskej komisii (EK) sa po dlhšom úsilí podarilo dostať za rokovací stôl zástupcov Ruska a Ukrajiny a dohodnúť sa s nimi na otvorení trojstranného procesu rokovaní, ktoré majú zaistiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu aj po skončení roku 2019. Pre TASR to uviedol podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.K dohode o otvorení rokovaní dospeli všetky strany v utorok (17.7.) počas stretnutia v Berlíne. Šefčovič ocenil, že význam berlínskeho stretnutia pozdvihli svojou prítomnosťou šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin a ruský minister energetiky Alexander Novak, ako aj najvyšší predstavitelia plynárskych firiem Naftogaz - Andrij Koboljev a Gazprom - Alexej Miller.vysvetlil Šefčovič.Dodal, že všetky tri strany sa v Berlíne zamerali na to, aby pokryli niekoľko kľúčových oblastí, bez ktorých sa nepodarí vyriešiť témy dôležité pre budúcnosť. Spresnil, že ukrajinská strana trvá na tom, aby budúca dohoda mala pevné zakotvenie v európskej legislatíve, pričom eurokomisia ruskej strane - už počas rokovaní na expertnej úrovni v septembri - vysvetlí, aké vplyvy bude mať transponovanie európskej legislatívy na tranzit ruského plynu cez Ukrajinu.Zrodila sa aj dohoda o tom, že sa spresnia prognózy o tom, koľko plynu bude EÚ potrebovať v priebehu budúceho desaťročia, lebo objednávky od kľúčových hráčov sa líšia od údajov, ktoré má EK. Šefčovič upozornil, že priestor na vyjadrenie dostanú aj veľkí európski plynoví operátori, aby aj oni spresnili svoje prognózy o objemoch plynu pre budúce desaťročie.Účastníci berlínskych rokovaní súhlasili aj s potrebou zaviesť viac transparentnosti do prevádzkovania tranzitného systému na Ukrajine a s nastavením európskeho mechanizmu tarifných poplatkov.opísal proces slovenský eurokomisár. Dodal, že EK chce udržiavať frekvenciu týchto stretnutí na šesť- alebo osemtýždňovej báze.Šefčovič pre TASR vysvetlil, že eurokomisia v tejto situácii zohráva úlohu mediátora, lebo dobre pozná situáciu na oboch stranách a zároveň prináša cennú expertízu fungovania európskeho práva v oblasti energetiky. Podpredseda EK už v minulosti dvakrát viedol trilaterálne rokovania o zabezpečení zimného energetického balíka pre Ukrajinu.opísal situáciu.Aj preto sa podľa jeho slov zrodila dohoda, že nové rokovania nebudú zatienené starými spormi. Ide najmä o súdny spor medzi spoločnosťami Naftogaz a Gazprom a s tým súvisiaci verdikt štokholmského arbitrážneho súdu a proces odvolania, ktoré EK aj tak nemôže ovplyvniť.opísal Šefčovič postoj eurokomisie. Zároveň vyjadril nádej, že proces, ktorý sa podarilo otvoriť v Berlíne, poskytne priestor pre lepšiu komunikáciu medzi Naftogazom a Gazpromom na doriešenie sporov z minulosti.upozornil.