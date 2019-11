M. Šefčovič: Jadrová energetika potrebuje nejaký úspech

Na archívnej snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Modra 18. novembra (TASR) – Európska jadrová energetika potrebuje predstaviť úspešný projekt novej fungujúcej jadrovej elektrárne, ktorý by verejnosť aj politikov presvedčil o výhodnosti týchto zdrojov energie. Povedal to v pondelok v Modre podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na odbornej konferencii SES 2019 venovanej energetike. V Európe je v súčasnosti niekoľko rozostavaných jadrových blokov, no ich výstavbu predražili a predĺžili nové bezpečnostné predpisy.povedal Šefčovič. Diskusie o ďalšom smerovaní energetiky a budovaní nových jadrových zdrojov na pôde EÚ sú podľa neho namiesto vecných argumentov plné emócií.povedal eurokomisár.Jadrová energia je podľa Šefčoviča veľmi významným zdrojom elektrickej energie, čo sa nezmení ani v roku 2050, ani neskôr. Problémom podľa neho je, že jadrovú energiu niektorí politici nechcú zaradiť medzi nízkouhlíkové zdroje.dodal Šefčovič.Slovensko sa zaviazalo, že do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálne, to znamená, že nevyprodukuje viac emisií oxidu uhličitého, ako pohltí rastúca biomasa. Riaditeľ úseku riadenia aktív Slovenských elektrární (SE) Milan Molnár v tejto súvislosti poznamenal, že SE po odstavení uholnej elektrárne v Novákoch v roku 2023 a spustení ďalších blokov jadrovej elektrárne Mochovce budú produkovať všetku energiu z nizkouhlíkových zdrojov. V súčasnosti vyrábajú SE 80 % energie z jadra, 10 % z vodných elektrární a 10 % z uhlia.Kedy však bude spustený 3. blok elektrárne v Mochovciach, zatiaľ nie je jasné. Hoci minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) chce byť optimistom, a dúfa v spustenie reaktora už v 1. štvrťroku 2020, šéfka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková je skeptickejšia a predpokladá spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne až v 2. kvartáli budúceho roka. V elektrárni v súčasnosti menia nevyhovujúce riadiace elektrické káble a nasledovať bude opakovanie niektorých testov. V prípade 4. bloku mochovskej elektrárne očakáva Žiaková minimálne ročný sklz.