M. Stropnický sa chystá na diplomatickú misiu, odišiel z vedenia ANO

Na archívnej snímke Martin Stropnický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 1. októbra (TASR) - Bývalý český minister zahraničných vecí a obrany Martin Stropnický opustil vedenie hnutia ANO a vzdal sa i poslaneckého mandátu. O mesiac by totiž mal začať pôsobiť ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Česka v Izraeli.Informovali o tom viaceré české elektronické médiá, ako aj internetový server Novinky.cz, pre ktorý to potvrdil aj samotný exminister, aj šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.Stropnického by v poslaneckých laviciach mal už od utorka nahradiť Petr Venhoda.Podľa Faltýnkových slov bude Stropnický chýbať ako výrazná osobnosť vo vedení hnutia, kde rezignoval na funkciu podpredsedu.dodal.Niekdajší absolvent pražskej Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU), ktorý je známy ako herec nielen z rôznych divadelných scén, ale aj filmu a televízie, či ako umelecký šéf Divadla na Vinohradoch sa po spoločenských zmenách v bývalom Československu začal venovať diplomacii. Pôsobil ako veľvyslanec v Portugalsku, Taliansku i vo Vatikáne. Vo vláde premiéra Bohuslava Sobotku zastával funkciu ministra obrany, v prvom kabinete premiéra Andreja Babiša riadil rezort zahraničných vecí.