G. Gál bude rokovať o výbere sudcov ÚS s koalíciou aj opozíciou

Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) bude tento týždeň rokovať o zmene pravidiel výberu ústavných sudcov s koalíciou aj opozíciou. Verí, že sa podarí dospieť ku kompromisu. Informuje o tom na sociálnej sieti.oznámil Gál s tým, že jeho návrh je jediný vyvážený a kompromisný. Podľa jeho slov to naznačili aj zástupcovia SaS a OĽaNO, keď sa o voľbe ústavných sudcov rozprávali.zdôraznil minister. Tvrdí, že nie je v záujme koalície, aby tento stav pretrval.Návrh ministerstva spravodlivosti je podľa jeho slov vyvážený a sprísňuje podmienky pre kandidátov. Gál pripomína pravidlá ako vypočutie kandidátov v parlamentnom ústavnoprávnom výbore či potrebu odôvodnenia kandidatúry motivačným listom.Novela z dielne jeho rezortu tiež podľa Gála zvyšuje kompetenciu prezidenta pri voľbe a zvyšuje kvóra potrebné na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu z 39 na 76 poslaneckých hlasov.poznamenal Gál.Zdôrazňuje potrebu zvolenia kandidátov, aby ústavný súd nebol znefunkčnený.podotkol minister. Predpokladá, že prísnejšie kritériá zabezpečia,Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného (ÚS) SR sú v druhom čítaní. Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Minister Gál chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov. Dosiahnuť to mieni sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie.Parlament by mal o zmenách rozhodovať na októbrovej schôdzi. Už čoskoro by tiež mal voliť kandidátov na ústavných sudcov. Deviatim z 13 ústavných sudcov sa totiž vo februári 2019 končí funkčné obdobie.