M. Szatmary o filme Stand up: Na rozdiel od hlavného hrdinu som anjel

Ako to vyzerá v zákulisí stand-upových vystúpení a či je komik zábavný aj po odchode z pódia, ukáže nový slovenský film Stand up. Road movie o Mišovi, ktorý sa pre túžbu stať sa úspešným profesionálnym stand-up komikom postupne vzďaľuje od toho, čo je dôležité, odpremiérovali v pondelok (20. 6.) v Bratislave. "Mohol byť fantastický, ale mohla to byť aj katastrofa, film vznikal veľmi dlho, keď som po tých rokoch prišiel do kina a videl ho, povedal som si, je to dobré, zaujímavé, vtipné a má to aj pointu. Život stand-up komika je veľmi podobný, ale vo filme je trošku prifabulovaný a zromantizovanejší ako v skutočnosti," komentoval snímku Michael Szatmary, ktorého životom sa tvorcovia pri písaní scenára inšpirovali.





Szatmaryho zhruba pred piatimi rokmi oslovil režisér Juraj Bohuš, rodák zo Slovenska, ktorý pôsobí v USA 20 rokov. "Poznal ma z YouTube, priniesol námet, že by chcel točiť film o stand-upe, odvtedy som ho mal mesiace za zadkom, chodil, vypočúval ma, absolvoval s nami niektoré stand-upové tour po republike, všetko si zapisoval. Film je ľahko inšpirovaný mnou, ale stále dodávam, že som na rozdiel od hlavného hrdinu 90-percentný anjel," uviedol pre TASR Szatmary ku genéze debutového celovečerného filmu Juraja Bohuša, v ktorom hlavné úlohy stvárnili Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová. V snímke o neľahkej ceste za vytúženým cieľom účinkuje viacero slovenských hercov a stand-up komikov."Nie sme konkurencia jeden druhému, lebo každý má úplne iný humor, oslovuje iné publikum, takže ani nemôžeme povedať, kto je najlepší, lebo to je jasné, som to ja," zavtipkoval Szatmary. Na slovenskú stand-up scénu nedá dopustiť. "Som vo veku, že som myslel napríklad, že nebudem mať nových kamarátov a priateľov, mám tú skupinu ľudí, s ktorými som, a zrazu potom prišiel stand-up, máme rovnaké remeslo, smejeme sa na rovnakých veciach, mňa nerozosmeje nikto iný ako druhý stand-up komik," dodal.Film však nedáva možnosť nahliadnuť len do duše stand-upistu, je otvorený aj iným témam. "Vo filme sa hovorí o medziľudských vzťahoch, trápení, starosti, je to veľmi 'feel good' príbeh, road-movie, ktorý sa od začiatku až do konca dobe pozerá aj vďaka dobrej kamere," uzavrel Szatmary, ktorý sa v snímke objaví v samostatnej hereckej úlohe. Diváci sa môžu tešiť aj na stand-upistov Jána Gorduliča, Simonu Salátovú, Tomáša Hudáka či Mateja Adámyho.Komediálny i dramatický road movie vstúpi do kín 23. júna.