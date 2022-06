Rešpektovaný hudobník Andrej Šeban má 60 rokov

Na hudobnej scéne pôsobí Andrej Šeban ako rešpektovaný koncertný a štúdiový hudobník už niekoľko desaťročí. Je mnohostranne zameraný špičkový gitarista, ktorý či už ako štúdiový hráč alebo aj ako koncertný hudobník spolupracoval s mnohými domácimi i zahraničnými osobnosťami z rôznych hudobných žánrov.



Narodil sa 23. júna 1962 v Bratislave. Hru na klavíri študoval už ako sedemročný, štúdium hry na klasickú gitaru absolvoval v roku 1977. Súkromne študoval kompozíciu, hudobnú teóriu a klasickú gitaru. Je absolventom štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK (FiF UK) v Bratislave.



Hudobnú kariéru začínal v roku 1977 spolu s Martinom Ďurindom a Mariánom Greksom v skupine Nervy, potom prišla na rad jazzrocková skupina Míting, kde hral spolu s Jurajom Burianom. V rokoch 1980 až 1983 hral v skupine Demikát, v roku 1984 v skupine 300 HR (Tristo hrmených). Po základnej vojenskej službe bol od roku 1987 členom popovej formácie Banket, ktorá patrila medzi priekopníkov syntetizátorovej hudby a v roku 1986 vydala úspešný album Bioelektrovízia.

Andrej Šeban hral tiež v Combe Petra Lipu, v rokoch 1992 až 1995 bol členom skupiny Provisorium. Od roku 1992 súbežne účinkoval aj v skupine ASH Band. V roku 1993 vydal prvý sólový album Čo som dal. V roku 1998 založil skupinu Free Faces. Ešte v roku 1988 vydali prvý album Almost True Story. V roku 2000 vydal album Bezvetrie, v reedícii vyšiel znovu v roku 2006. V roku 2000 získal cenu Hudobnej akadémie v kategórii inštrumentalista roka. Za rok 2007 dostal Andrej Šeban cenu Aurel za najlepší producentský výkon, za album Z hrušky dole skupiny 100 Múch. V apríli 2008 vydal album s názvom Sklony a v septembri 2011 album s názvom Časozber.V roku 2013 vydal DVD Andrej Šeban Band Live In Bratislava. V októbri a novembri 2015 hral s Richardom Müllerom na turné s názvom 15 rokov bez Filipa. V marci 2019 vydal album Triplet, v septembri 2020 album Rock and Roll z Rači a v júni 2021 nový štúdiový album Zep Tepi.V novembri 2019 odohral koncerty na Sólo Tour 2019, na ktorom predstavil úpravy najkrajších slovenských ľudoviek.V roku 2007 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii hudba, je tiež držiteľom celkove šiestich cien Hudobnej akadémie a v januári 2020 si prevzal Cenu Fedora Freša.Režisér Peter Važan nakrútil v roku 2012 filmový dokument Časozber, ktorý zachytáva hudobnú kariéru výnimočného gitaristu, skladateľa a hudobného producenta Andreja Šebana.