M. Trumpová žiada ukončenie reklamy na e-cigarety zameranej na deti

Melania Trumpová, archívna snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. októbra (TASR) - Manželka prezidenta Spojených štátov Melania Trumpová vyzvala v pondelok výrobcov elektronických cigariet, aby reklamu na tieto nebezpečné výrobky spôsobujúce závislosť prestali zameriavať na deti a mládež. Informovala o tom agentúra AP.vyhlásila Trumpová.Reklama na tabakové výrobky cielená na deti je už síce v Spojených štátoch zakázaná a ich najväčší výrobca v krajine - firma Juul Labs Inc. - vyhlásila, že prestane s ich propagáciou, napriek tomu však existujú domnienky, že propagácia tzv. e-cigariet tejto spoločnosti na internete prispela k rozšíreniu ich fajčenia medzi mladistvými.Počet fajčiarov e-cigariet medzi mladistvými v Spojených štátoch podľa federálnych štatistík v rokoch 2017 a 2018 výrazne vzrástol.Americká prvá dáma, ktorá má s prezidentom Donaldom Trumpom 13-ročného syna Barrona, šíri protidrogovú kampaň prostredníctvom svojej iniciatívy "Be Best" (Buď najlepší), začatej v máji 2018.Prezident Trump v septembri avizoval, že predstavitelia rezortu zdravotníctva v Spojených štátoch podniknú kroky na zákaz predaja tisícok ovocných príchutí používaných v e-cigaretách.