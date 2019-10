Kim Kardashian dala pokrstiť svoje deti v Arménsku

Na archívnej snímke spevák Kanye West a jeho manželka Kim Kardashian. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ečmiadzin 8. októbra (TASR) - Hviezda americkej televíznej reality šou Kim Kardashian si v pondelok počas návštevy domoviny svojich predkov - Arménska - dala pokrstiť deti.Kardashianová, oblečená v priliehavých béžových šatách, vyšla zo svetoznámej ečmiadzinskej katedrály, ktorá je hlavným chrámom arménskej apoštolskej cirkvi, zastavovala sa pri miestnych fanúšikoch a s úsmevom im pózovala pre selfie fotografie.Sprevádzali ju jej štyri deti a sestra Kourtney Kardashianová. Jej manžel, rapper Kanye West, nebol prítomný, uviedol fotograf tlačovej agentúry AFP.Bola to prvá návšteva Arménska americkej hviezdy od roku 2015, keď do tejto kaukazskej krajiny prišla pri príležitosti stého výročia genocídy Arménov. Vtedy jej manžel usporiadal v arménskom hlavnom meste Jerevan chaotický, vopred nepripravený koncert.Kardashianová má v utorok predniesť príhovor na Svetovom kongrese informačných technológií, ktorý sa v Arménsku práve koná.Kardashianovej arménski predkovia z otcovej strany emigrovali do Spojených štátov z oblasti, ktorá sa dnes nachádza v Turecku.Arménsko bolo v 4. storočí n.l. prvou krajinou na svete, ktorá prijala kresťanstvo ako oficiálne, štátne náboženstvo.Ečmiadzin sa nachádza neďaleko Jerevanu. Významné chrámy tohto "svätého mesta" sú od roku 2000 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.