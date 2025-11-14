|
Piatok 14.11.2025
Denník - Správy
14. novembra 2025
Mŕtvi a zranení v Štokholme, keď autobus vrazil do ľudí na zastávke
Niekoľko ľudí v Štokholme zahynulo a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus v piatkovej popoludňajšej dopravnej špičke narazil do radu na autobusovej zastávke. „Pri incidente sú zranení aj ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Niekoľko ľudí v Štokholme zahynulo a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus v piatkovej popoludňajšej dopravnej špičke narazil do radu na autobusovej zastávke.
„Pri incidente sú zranení aj mŕtvi. Polícia sa momentálne nevyjadruje k počtu, pohlaviu ani veku obetí,“ uvádza sa vo vyhlásení polície. Hovorkyňa polície Nadya Nortonová pre agentúru AFP uviedla, že príčina nehody nie je zatiaľ známa.
„Vyšetrovanie bude musieť určiť, čo sa stalo. Je priskoro na to, aby sme to povedali, a nechcem špekulovať,“ povedala hovorkyňa. Dodala, že vodiča autobusu zatkli. „Musíme ho vypočuť a potom uvidíme, či bude prepustený alebo zadržaný,“ vyjadrila sa ďalej.
Švédsky premiér Ulf Kristersson vyhlásil, že myslí na obete a ich rodiny. „Dostal som tragickú správu, že na autobusovej zastávke v centre Štokholmu zomrelo a bolo zranených niekoľko ľudí,“ napísal na sieti X. „Zatiaľ nepoznáme príčinu, ale v tejto chvíli myslím predovšetkým na postihnutých a ich blízkych," dodal.
