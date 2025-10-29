Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Mŕtvy muž, ktorého našli pri Brodne, bol obeťou dopravnej nehody, polícia vypátrala vinníka


Tagy: Dopravná nehoda Mŕtvy muž

Sobotný nález tela 22 ročného muža bez známok života v priekope pri ceste I/11 pri žilinskej mestskej časti Brodno súvisel s dopravnou nehodou. Polícia zistila, že ho zrazil vodič, ktorý z miesta nehody ...



571413455_1122165686753020_3207766290892537525_n 676x437 29.10.2025 (SITA.sk) - Sobotný nález tela 22 ročného muža bez známok života v priekope pri ceste I/11 pri žilinskej mestskej časti Brodno súvisel s dopravnou nehodou. Polícia zistila, že ho zrazil vodič, ktorý z miesta nehody odišiel.


„Dôkladnou operatívno-pátracou činnosťou žilinských policajtov sa podarilo vozidlo v krátkom čase vypátrať a vodiča stotožniť. Vozidlo Toyota Rav4 mal v tom čase viesť 38 ročný muž v smere jazdy od Žiliny na Čadcu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková.

V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 38 ročnému mužovi obvinenie z prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.


Zdroj: SITA.sk - Mŕtvy muž, ktorého našli pri Brodne, bol obeťou dopravnej nehody, polícia vypátrala vinníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Mŕtvy muž
Putin oznámil otestovanie podmorského dronu schopného niesť jadrové hlavice
<< predchádzajúci článok
Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny

