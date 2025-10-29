|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2025
Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny
Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Ako informuje ...
Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedlo to v stredu obranné spravodajstvo Ukrajiny.
Mazžerin slúžil v jednotkách ruskej Národnej gardy na potláčanie nepokojov. Auto vybuchlo v čase, keď ho šoféroval. Jeho jednotka bola zapojená do vojnových zločinov a genocídy Ukrajincov v Kyjevskej oblasti počas februára a marca 2022, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Generálna prokuratúra Ukrajiny začala trestné stíhanie voči príslušníkom jednotky na základe zhromaždených dôkazov a svedectiev očitých svedkov.
„Ukrajinská vojenská spravodajská služba identifikovala vojnových zločincov ... a naplánovala opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivého potrestania týchto osôb," dodalo obranné spravodajstvo.
Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Mazžerin slúžil v jednotkách ruskej Národnej gardy na potláčanie nepokojov. Auto vybuchlo v čase, keď ho šoféroval. Jeho jednotka bola zapojená do vojnových zločinov a genocídy Ukrajincov v Kyjevskej oblasti počas februára a marca 2022, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Generálna prokuratúra Ukrajiny začala trestné stíhanie voči príslušníkom jednotky na základe zhromaždených dôkazov a svedectiev očitých svedkov.
„Ukrajinská vojenská spravodajská služba identifikovala vojnových zločincov ... a naplánovala opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivého potrestania týchto osôb," dodalo obranné spravodajstvo.
Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mŕtvy muž, ktorého našli pri Brodne, bol obeťou dopravnej nehody, polícia vypátrala vinníka
Mŕtvy muž, ktorého našli pri Brodne, bol obeťou dopravnej nehody, polícia vypátrala vinníka
<< predchádzajúci článok
STILL Innovation Day 2025 sa niesol v duchu Harder, Better, Faster, Stronger. Nabitý program potešil aj fanúšikov hokeja
STILL Innovation Day 2025 sa niesol v duchu Harder, Better, Faster, Stronger. Nabitý program potešil aj fanúšikov hokeja