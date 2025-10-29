Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2025

Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny


Tagy: vojna na Ukrajine Vojnové zločiny Výbuch auta

Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Ako informuje ...



Zdieľať
gettyimages 660523476 676x340 29.10.2025 (SITA.sk) - Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedlo to v stredu obranné spravodajstvo Ukrajiny.


Mazžerin slúžil v jednotkách ruskej Národnej gardy na potláčanie nepokojov. Auto vybuchlo v čase, keď ho šoféroval. Jeho jednotka bola zapojená do vojnových zločinov a genocídy Ukrajincov v Kyjevskej oblasti počas februára a marca 2022, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Generálna prokuratúra Ukrajiny začala trestné stíhanie voči príslušníkom jednotky na základe zhromaždených dôkazov a svedectiev očitých svedkov.

Ukrajinská vojenská spravodajská služba identifikovala vojnových zločincov ... a naplánovala opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivého potrestania týchto osôb," dodalo obranné spravodajstvo.


Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník, podľa Kyjeva na Ukrajine spáchal vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.


nasledujúci článok >>
Mŕtvy muž, ktorého našli pri Brodne, bol obeťou dopravnej nehody, polícia vypátrala vinníka
<< predchádzajúci článok
STILL Innovation Day 2025 sa niesol v duchu Harder, Better, Faster, Stronger. Nabitý program potešil aj fanúšikov hokeja

