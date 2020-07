Mŕtvy starosta Soulu zanechal list na rozlúčku, písal o ospravedlnení a aj sa poďakoval

Podozrivý zo sexuálneho obťažovania

Zmiznutie nahlásila jeho dcéra

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Starosta Soulu, ktorého po rozsiahlej pátracej operácii našli mŕtveho, zanechal odkaz s ospravedlnením. Polícia uviedla, že nenašli žiadne dôkazy o cudzom zavinení, no odmietla zverejniť príčinu úmrtia."Ospravedlňujem sa všetkým. Ďakujem všetkým, ktorí boli v mojom živote," napísal starosta v odkaze, ktorý podľa magistrátu nechal doma. Žiada v ňom tiež, aby ho spopolnili a popol rozsypali na hroby jeho rodičov.Pak Won-sun, ktorý mal na krku podozrenia zo sexuálneho obťažovania, sa ráno rozlúčil so svojou dcérou slovným odkazom podobným "poslednej vôli" a odišiel z domu. Polícia našla jeho telo v blízkosti tradičnej reštaurácie na severe Soulu viac než sedem hodín po tom, čo odštartovala intenzívne pátranie.V rámci neho zmobilizovala okolo 600 policajtov a hasičov, drony a psov a prehľadávala kopce, kde naposledy zachytila signál jeho mobilného telefónu. Ten bol medzičasom vypnutý.V nemocnici už vytvorili kondolenčné miesto, kam budú môcť ľudia prichádzať päť dní. Pohreb by sa mal konať budúci týždeň.Starostovo zmiznutie nahlásila polícii jeho dcéra. Predstaviteľ miestneho magistrátu rovnako potvrdil, že Pak z neznámych dôvodov neprišiel vo štvrtok do práce a museli mu preto zrušiť celý jeho program a všetky plánované stretnutia.Pak, právnik a dlhoročný občiansky aktivista, sa stal starostom hlavného mesta Južnej Kórey v roku 2011. V úrade bol už svoje tretie a zároveň posledné funkčné obdobie. Ako člen liberálnej Demokratickej strany prezidenta Mun Če-ina bol považovaný za potenciálneho kandidáta liberálov do nadchádzajúcich prezidentských volieb v roku 2022.