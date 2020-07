Zverejnili vizuál novej veže Notre-Dame, bude v štýle z 19. storočia

Súťaž architektov by rekonštrukciu oddialila

Bazené či park so skleníkom

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporil obnovu zničenej veže na katedrále Notre-Dame v štýle z 19. storočia. Ukončil tak špekulácie, podľa ktorých chceli dať veži moderný dizajn.Politik chce, aby práce dokončili do roku 2024, keď sa v Paríži budú konať letné olympijské hry.Elyzejský palác informoval, že prezident sa obával predĺženia rekonštrukcie a nechcel, aby bola príliš komplikovaná. "Veci sa museli rýchlo vyjasniť," dodal palác.Proces vytvorenia návrhov modernej veže a medzinárodná súťaž architektov by priniesli zbytočné zdržiavanie. "Prezident dôveruje odborníkom a schválil náčrty projektu hlavného architekta, ktorý plánuje identickú rekonštrukciu veže," vyhlásil palác po stretnutí francúzskej Komisie pre národné dedičstvo a architektúru (CNPA).Katedrálu vlani 15. apríla značne poškodil požiar. Šéfom rekonštrukcie sa stal generál francúzskej armády Jean-Louis Georgelin, ktorý chcel novú, modernú vežu. Jeho nápad krátko podporoval aj samotný prezident. Následne sa objavili návrhy architektov z celého sveta. Jeden chcel vytvoriť na streche bazén, druhý zase obrovský park so skleníkom.Hlavný architekt katedrály Philippe Villeneuve bol proti takýmto nápadom a podporil rekonštrukciu dizajnu z 19. storočia. Generál Georgelin dokonca vlani v novembri na stretnutí kultúrnej komisie Národného zhromaždenia architektovi povedal, aby "zavrel ústa".