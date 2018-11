M. Vallo bol v stávkach najtipovanejší spomedzi všetkých kandidátov

Na archívnej snímke Matúš Vallo. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. novembra (TASR) – Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo bol v rámci stávok ku komunálnym voľbám najtipovanejší spomedzi všetkých kandidátov. Tipéri využili relatívne vysoký kurz, keďže sa predpokladal vyrovnaný súboj s ďalším kandidátom na šéfa bratislavskej samosprávy Václavom Mikom. Ten sa však nekonal a stávkarom prinieslo Vallovo víťazstvo výhry v sume viac ako 20.000 eur. Druhým najtipovanejším kandidátom bol Mika, na ktorom ale tipéri prerobili viac okolo 10.000 eur. TASR o tom informovali zo stávkovej spoločnosti Tipsport.Zaujímavá situácia nastala podľa stávkovej spoločnosti v Nitre, kde trojicu najtipovanejších kandidátov na primátora mesta uzatvára končiaci primátor Jozef Dvonč. Jeho funkcie sa ujme Marek Hattas. Jeho víťazstvo potešilo tipérov výhrami na úrovni 17.000 eur. V Nitre priniesla stávka 470 eur na víťazstvo Hattasa najvyššiu výhru, a to 3055 eur. V meste zaznamenali aj najvyššiu prehru, a to stávku 1300 eur na víťazstvo Dvonča.Stávkari využili aj možnosti takzvanýchtipov. Najviac sa stávkovalo na triumf kandidáta na primátora Bratislavy Jána Mrvu nad už končiacim šéfom bratislavskej samosprávy Ivom Nesrovnalom. Atraktívne boli aj možnosti, že Dvonč a Mika zvíťazia. Tipujúci sa nevyhli ani kurióznym stávkam, a to pre vysoký kurz. Jednou z nich je 500 eur vložených na víťazstvo kandidáta na primátora Košíc Džemala Kodraziho (kurz 66:1).zhodnotil bookmaker Pavol Boško. Stávková spoločnosť eviduje v rámci stávok ku komunálnym voľbám celkový počet 2700 podaných tiketov a nábery za viac ako 135.000 eur.