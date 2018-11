M. Vallo: Chcem oporu v zastupiteľstve, poslancom ponúknem spoluprácu

Na archívnej snímke Matúš Vallo vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Bratislave 10. novembra 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Na archívnej snímke Matúš Vallo vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Bratislave 10. novembra 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) – Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo chce nájsť v mestskom zastupiteľstve oporu pre realizáciu svojho plánu. V najbližších dňoch preto osloví mestských poslancov zvolených v sobotných (10.11). komunálnych voľbách a bude sa s nimi baviť o spolupráci. "Budem sa zaujímať o ich priority a ponúkať im, aby sa podieľali na zmene, ktorú Bratislave prinášame," povedal Vallo pre TASR.Vallo, ktorý vo voľbách kandidoval s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu-občianskej demokracie, bude musieť hľadať v mestskom parlamente dohodu. V 45-člennom mestskom zastupiteľstve bude totiž nasledujúce volebné obdobie sedieť 25 nových a 20 staronových mestských poslancov. Väčšina z nich bude zastupovať politické strany alebo hnutia - za koalíciu OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola bude mať mandát 15 poslancov a za Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia 13 členov zastupiteľstva. Nezávislí poslanci obsadia 17 kresiel v mestskom parlamente.Novozvolený bratislavský primátor zatiaľ neprezradil, kto bude šéfovať bratislavskému magistrátu. Ako povedal pre TASR, rozpráva sa s viacerými kvalitnými ľuďmi ohľadom pozície riaditeľa magistrátu. "Toto je pre mňa najdôležitejšia funkcia a chcem si na jej výbere dať maximálne záležať. Keďže rozhodnutie zatiaľ nepadlo, nebolo by korektné hovoriť mená," skonštatoval Vallo. Pri výbere riaditeľa platí podľa jeho slov dôležité kritérium, aby to bol človek s bohatou skúsenosťou v manažovaní ľudí a s pevnými hodnotami. "Presne s takými ľuďmi sa rozprávam," podotkol Vallo.Končiaci primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal (nezávislý) po priznaní prehry vo voľbách zagratuloval Vallovi k víťazstvu a ponúkol mu pomoc. "Budem mu pomáhať, ako budem vedieť, aby svoju funkciu vykonával dobre, pokiaľ o to bude stáť," skonštatoval. Vallo tvrdí, že si váži korektný vzťah s Nesrovnalom a jeho ponuku na pomoc pri odovzdávaní agendy hlavného mesta. "Takto by to malo prebiehať všade a cením si tento postoj aj u Nesrovnala. Určite sa budeme spoločne o mnohých veciach rozprávať," povedal novozvolený šéf bratislavskej samosprávy.Vallo a Nesrovnal zatiaľ nemali čas hovoriť o detailoch. Vallo však nepredpokladá, žeby dosluhujúci primátor chcel dlhodobejšiu spoluprácu a ani on o tom tiež neuvažoval. "Určite, bez ohľadu na okolnosti, sa naňho pri rozbehnutých projektoch budem chcieť obrátiť," poznamenal Vallo. Termín ustanovujúceho zasadnutia bratislavského mestského zastupiteľstva po komunálnych voľbách ešte nie je známy, končiace a prichádzajúce nové vedenie Bratislavy ho však už plánujú.Víťaz boja o kreslo primátora Bratislavy Matúš Vallo získal vo voľbách 58.578 hlasov (36,54 percenta). Na druhom mieste skončil nezávislý kandidát Václav Mika s 36.661 hlasmi (22,86 percenta) a za ním sa umiestnil Nesrovnal so ziskom 29.531 hlasov (18,42 percenta). Štvrté miesto patrí Jánovi Mrvovi (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola), ktorého volilo 27.689 oprávnených voličov z Bratislavy (17,27 percenta).