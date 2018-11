Pojednávanie v prípade vraždy M. Sýkoru prerušili

Na snímke zľava obžalovaný Ľuboš F., obžalovaný Richard B., obžalovaný Marek L. pred súdnym pojednávaním na Okresnom súde Bratislava I. v kauze vraždy bosa Miroslava Sýkoru 13. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 13. novembra (TASR) - Okresný súd Bratislava I z dôvodu neprítomnosti svedkov prerušil utorkové hlavné pojednávanie v prípade vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru spred viac ako 20 rokov. Pokračovať bude o 13.00 h, keď má Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eskortovať na pojednávanie svedka Martina Biháriho, ktorý je vo väzbe v Banskej Bystrici.Na utorkové ranné pojednávanie sa do Justičného paláca v Bratislave nedostavil ani jeden zo šiestich predvolaných svedkov. Dvom svedkyniam súd udelil poriadkovú pokutu vo výške 300 eur, keďže si prevzali predvolanie, a napriek tomu sa bez udania dôvodu na pojednávanie nedostavili.Počas pojednávania sa obvinený Ľuboš F. ospravedlnil z nasledujúcich pojednávaní v utorok popoludní a v stredu (14.11.) ráno. Uviedol, že má záujem svoje dôkazy v prípade predložiť až po výpovedi jedného zo svedkov, aby nedošlo k prípadnej manipulácii.Minulý rok na súde v tejto veci vypovedal tiež Mikuláš Černák, bývalý bos banskobystrického podsvetia. Vo svojej výpovedi usvedčil troch z pätice obžalovaných – Ľuboša F., Richarda B. a Milana M. Podľa Černákových slov mali Sýkoru zastreliť členovia vlastnej skupiny na čele s dnes nebohým Petrom Križanovičom, alias Duranom. Urobiť tak mali po roztržke týkajúcej sa nerozdelenia zisku z lúpeže v nitrianskej pobočke VÚB banky z januára 1996.Černák na súde opísal, ako za ním po Sýkorovej vražde prišiel do Banskej Bystrice Duran v sprievode Richarda B., Milana M. a ďalších mužov, aby mu oznámili, že sa postarali o likvidáciu Sýkoru a preberajú jeho zločineckú skupinu. Z vraždy Miroslava Sýkoru obžaloval prokurátor Mareka L., Richarda B., prezývaného Kofola, Milana M. a Ľuboša F., ktorý je považovaný za šéfa nitrianskeho podsvetia.Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s jedným ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou značky Smith & Wesson. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.