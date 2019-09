M. Vallo: V MHD nebude viac ľudí, ak nebude rýchlejšia

Ilustračná snímka.. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 25. septembra (TASR) - V Bratislave sa za posledné desaťročie počet áut zdvojnásobil a v súčasnosti je tu registrovaných viac ako 300.000 áut. Upozorňuje na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že je dôležité, aby MHD cestovalo viac ľudí ako v súčasnosti, inak doprava v dôsledku neustáleho nárastu áut úplne skolabuje. Kritikom "bus pruhov", ktoré mesto buduje, odkazuje, že do MHD nepresadne viac ľudí, pokiaľ nebude rýchlejšia.vyhlásil Vallo na sociálnej sieti. V miestach, kde získavajú vozidlá MHD stratu a pokiaľ to riešenie cesty umožní, chce bratislavská samospráva vyznačovať vyhradený jazdný pruh pre MHD, takzvaný bus pruh.podotkol primátor.Vallo tvrdí, že rozumie motoristom, že bus pruh považujú za niečo, čo im môže skomplikovať jazdu mestom. Opticky sa podľa jeho slov totiž zdá, že zápcha sa predĺži, keďže autá sa premiestnia z dvoch do jedného pruhu.deklaruje Vallo.Vodičov žiada, aby sa nestavaliproti novým bus pruhom.tvrdí primátor. Priznáva, že efekt nemusí byť okamžitý a bude záležať na ľuďoch, ako budú nové pravidlá na dotknutých cestách dodržiavať i na meste a polícii, ako dodržiavanie pravidiel dokážu vynútiť.