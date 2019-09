Tohtoročná Biela noc bude premiérovo „na zjedenie“. Reštaurácia Selaví naservíruje chuťový zážitok s digitálnou projekciou

Chuťové prvky pôjdu ruka v ruke s vizuálnymi prvkami

"To svoje" si nájde každý

Fine dining v Selaví je o našich rakúsko-uhorských koreňoch

25.9.2019 (Webnoviny.sk) - S úctou k tradícii, štýlovo, s dávkou kreativity, v téme, s ideou a hedonickým záverom. Aj to sú hlavné ingrediencie toho, čo sa onedlho odohrá v Bratislave na Klobučníckej ulici. Premiéru totiž zažije Reštaurácia Selaví, ktorá sa pre tento rok stala oficiálnym gastro partnerom známeho umeleckého projektu Biela noc. Pri tejto príležitosti zostavila tematické 4-chodové degustačné menu, v ktorom sa objavia nielen biele komponenty či suroviny, ktorých spracovanie vám zaručene vyrazí dych. Dizajnovanie reštaurácie finálny zážitok dotvorí a umocní. Verejnosť si menu Bielej noci môže vychutnať 28. a 29. septembra 2019 počas festivalu moderného umenia.Selaví je už nejeden piatok skalným domovom všetkých lovcov vyberaných chutí a tento komponent si zachová aj v spolupráci s Bielou nocou. V mestskej časti Staré Mesto na Klobúčníckej ulici 4 už čoskoro predstaví verejnosti subjektívny kulinársky koncept stvárnenia prestížneho umeleckého projektu. Reštaurácia Selaví, ako jeden z partnerov tohto kultúrneho podujatia, prijala gastronomickú výzvu s pokorou a k priamočiaro danej téme rovnako pristúpil aj šéfkuchár Jirka Zajíček s celým tímom. S kreatívnym konceptom, ktorý vytvorili za týždeň, tak v krátkom čase ovládnu kuchyňu rovnako dobre ako s kvalitne nabrúsenými nožmivysvetľuje nadšene šéfkuchár. Reštaurácia Selaví pripravuje každé 2 – 3 mesiace nový sezónny lístok. Menu Biela noc tak predstaví niečo z blížiacej sa jesennej ponuky, avšak tematicky budú jedlá ladené s festivalom moderného umenia Biela noc.V degustačnom 4-chodovom menu sa objavia nielen biele komponenty, ale aj suroviny, ktoré spoznáte na prvý pohľad, ibaže ich spracovanie vám zaručene vyrazí dych. Pripravovanú degustačnú večeru zjednocuje farba jedál s bázou bielej peny, a to od predjedla až po dezert. Súčasťou dekorácie jedál na tanieri budú aj rôzne biele komponenty, ktoré tému Biela noc zvýraznia i esteticky doladia. Ako každá exkluzívna záležitosť, ktorá sa doposiaľ udiala v Selaví, bude aj táto v hosťoch vyvolávať silné emócie. Do témy festivalu bude zároveň ladený aj interiér reštaurácie. Pre okoloidúcich je taktiež pripravená vonkajšia digitálna projekcia a interaktívna súťaž, v ktorej budú môcť vyhrať jednu zo zážitkových večerí, ktoré reštaurácia ponúka.Degustačný koncept v štýle Biela noc vytvoril šéfkuchár s tímom tak, aby si v ňom každý našiel "to svoje".hovorí Jirka Zajíček, šéfkuchár Selaví. Prvým chodom bude hovädzí tatársky biftek, ktorý pripravil na jesenný spôsob. Bude sa podávať s hubami, so smaženým topinamburom a s fermentovaným cesnakom.dodáva.Nasledovať budeTen sa bude pripravovať pomalým dvojhodinovým varením na prepustenom masle. Jeho štruktúra zostane taká istá ako na začiatku, ale zelenina bude mať vďaka masluJedlo doplní. Ako sladký protipól doplnil šéfkuchárvarené v červenom víne s chuťou hrejivého vianočného korenia. Explóziu chutí tohto chodu zvýrazní, ale zároveň príjemne zharmonizuje slovenská obdoba kórejského šalátu kim-chi – v podaní Selaví to bude lokálny, intenzívneŠéfkuchár s tímom vyladil chute do posledného detailu, čo v závere vytvorí skutočne výborný celok.Podľa Jirku Zajíčka je to ryba, na ktorú sa tak na Slovensku, ako aj v Čechách zabúda, čo je podľa neho škoda. Reštaurácia Selaví má na čerstvé pstruhy dobrého lokálneho dodávateľa. Zaujímavosťou chodu je na prvý pohľad tradičnýktorý však Jirka poňal originálne. Bude pripravenýa na pozdvihnutie chutí dokonca ajBude toktorá je príjemne vláčna. Servírovať ju budú v hlbokom tanieri. Dezert doplniaZaujímavý je spôsob ich prípravy, ktorý ich doslova "premení" na sladkú surovinu. Jirko Zajíček vysvetľuje, že olivy sa budú variť niekoľko hodín. Najprv vo vode a následne v 4 cukrových nálevoch, ktoré z nich urobia sladkú maškrtu. Dezert ešte chuťovo doladíDezert bude ponorenýa navrchu bude posypanýDezert nie je v tanieri takmer vidieť. "Musíte najprv doň ponoriť lyžicu, ochutnať prvé sústo a zažijete chuťový masaker," opisuje Jirko Zajíček.Selaví nesie v sebe odkaz na umenie žiť dobrý život. Filozofiu prevádzky vysvetlila aj Zuzana Bujnovská, riaditeľka reštaurácie.skonštatovala Bujnovská, ktorá je z konceptu, ktorý do istej miery pripomína stroj času, nadšená.Lokálne suroviny, čerstvosť a autorský štýl šéfkuchára Jirku Zajíčka sú prenesené do estetického stvárnenia jednotlivých chodov. Ľuďom ponúkajú výnimočný a komplexný chuťový zážitok.uzatvára šéfkuchár Zajíček.Viac informácií získate na webe www.selavi.sk a sociálnych sieťach