M. Vetrák: Namiesto reformy justície chce vláda pripraviť lacné návrhy

Bratislava 21. októbra (TASR) - Namiesto reformy justície chce vláda pripraviť lacné legislatívne návrhy. Tvrdí to Milan Vetrák z opozičného hnutia OĽaNO. Reaguje tak na pondelkové vyhlásenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) po ich spoločnom stretnutí s generálnym prokurátorom, predsedníčkou Súdnej rady SR, ministerkou vnútra a prezidentom Policajného zboru.Pellegrini sa podľa Vetráka vyjadril, že vláda v priebehu niekoľkých hodín pripraví legislatívne návrhy, ktoré zabezpečia zákonné a včasné vyvodenie zodpovednosti voči sudcom a prokurátorom. "skonštatoval.Práca prokurátorov a sudcov musí byť podľa neho pravidelne hodnotená a ich výkon v prípade potreby sankcionovaný, uznesenia polície a prokuratúry v prípade korupčných trestných činov by sa mali zverejňovať s cieľom ich verejnej kontroly.tvrdí Vetrák. Pozornosť by si, ako tvrdí, vyžadoval aj zákon o preukazovaní pôvodu majetku a zákon o ochrane verejného záujmu.Zuzana Števulová z mimoparlamentnej koalície PS-Spolu je z výsledkov rokovania Pellegriniho, Gála a zástupcov ďalších dotknutých rezortov sklamaná. "povedala.Ako tvrdí, je to pre nich pohodlnejšie, ako priznať pravdu, že štátpodotkla Števulová. Pavel Nechala z koalície PS-Spolu tvrdí, že nezávislosť súdnictva je spochybnená stretávaním sa a komunikáciou sudcov s mafiou.skonštatoval.Súdna rada aj ministerstvo spravodlivosti by mali mať väčšie právomoci v prípade sudcov, ktorí porušujú zákon. Naznačili to minister spravodlivosti Gábor Gál a premiér Peter Pellegrini po pondelkovom stretnutí. Premiér potvrdil, že v najbližších hodinách na pôde rezortu spravodlivosti pripravia znenie legislatívnych návrhov, ktoré zabezpečia zákonné a včasné vyvodenie zodpovednosti voči sudcom a prokurátorom.