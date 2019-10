Puigdemontov advokát je údajne podozrivý z prania špinavých peňazí

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 21. októbra (TASR) - Jednotka španielskej polície špecializujúca sa na ekonomickú a finančnú trestnú činnosť (UDEF) prehľadala v pondelok v Barcelone dom Gonzala Boyeho, ktorý je právnikom viacerých katalánskych politikov žijúcich v exile v Belgicku. Medzi nimi je aj bývalý katalánsky "prezident" Carles Puigdemont, informoval denník La Vanguardia.Sudkyňa, ktorá policajnú prehliadku nariadila, má podozrenie, že právnik je zapletený do trestného činu prania špinavých peňazí a ohrozovania verejného zdravia.V rámci policajnej akcie boli v pondelok prehľadané aj domy, byty a kancelárie viacerých ďalších ľudí.Gonzalo Boye je právnikom pôvodom z Čile a medzi klientmi má okrem vodcov katalánskeho separatistického hnutia aj známeho obchodníka s drogami a vodcu mafie z Galície Josého Ramóna Prada Bugalla, známeho pod prezývkou Sito Miňanca, ktorý je však od februára minulého roku vo väzení.Na Carlesa Puigdemonta bol pred týždňom vydaný ďalší, v poradí už tretí, európsky zatykač. Puigdemont sa minulý piatok z vlastnej inciiatívy dostavil na federálnu políciu v Bruseli, kde sa podrobil výsluchu. Následne sa mohol slobodne vrátiť do svojho bydliska vo Waterloo.Puigdemont sa počas výsluchu odvolal na svoju imunitu spojenú so svojím zvolením za poslanca Európskeho parlamentu a odmietol svoje vydanie do Španielska.Podľa zdrojov z okolia bývalého katalánskeho premiéra sa belgický sudca rozhodol, že ponechá Puigdemonta na slobode, ako to bolo aj v prípade predchádzajúcich dvoch európskych zatykačov (v rokoch 2017 a 2018). Puigdemont však musí zostať k dispozícii belgickej justícii, kým analyzuje nový európsky zatykač.K vydaniu tretieho zatykača na Puigdemonta došlo v pondelok, keď španielsky najvyšší súd poslal do väzenia deviatich z dvanástich katalánskych lídrov. Vymeral im tresty od 9 do 13 rokov väzenia.Po zorganizovaní referenda o nezávislosti Katalánska 1. októbra 2017, ktoré španielska justícia označila za neplatné, katalánski separatisti 27. októbra toho istého roku vyhlásili nezávislú katalánsku republiku, čo viedlo k najhoršej ústavnej kríze v Španielsku od konca diktatúry generála Franca.Puigdemont, hlavný aktér politických snáh o osamostatnenie Katalánska, koncom októbra 2017 opustil Španielsko, aby unikol súdnemu konaniu a uväzneniu. Momentálne žije v exile v Belgicku.