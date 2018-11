M. Vetrík: Chcem prinavrátiť dôveru Bratislavčanov vo svoje mesto

Miroslav Vetrík, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Miroslav Vetrík, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 6. novembra (TASR) - Chcem uľahčiť Bratislavčanom život a prinavrátiť ich dôveru vo svoje mesto, aby sa tu skutočne cítili ako doma. V rozhovore pre TASR to povedal nezávislý kandidát na primátora hlavného mesta a organizátor bratislavských Korunovačných slávnosti Miroslav Vetrík. Bratislavu podľa neho treba oslobodiť zo závislosti od záujmových skupín.Šestnásť rokov organizujem v meste Korunovačné slávnosti, aby som poukázal na výnimočnú históriu Bratislavy a posilňoval vzťah občanov k svojmu mestu. Minulý rok mi vedenie mesta oznámilo, že mi ďakuje za oživenie tejto tradície, ale že odteraz toto podujatie bude organizovať mesto. Ja som im odpovedal, že v organizovaní slávností nemienim prestať. Vedenie mesta mi toto podujatie jednoducho chcelo ukradnúť. Keď sa mu to nepodarilo, začalo mesto organizovať druhé podujatie Bratislavské korunovačné dni, miesto toho, aby riešilo skutočné problémy Bratislavčanov. Aj preto som sa rozhodol kandidovať. Chcem zjednodušiť a uľahčiť Bratislavčanom život. Prinavrátiť dôveru Bratislavčanov vo svoje mesto, aby sa tu skutočne cítili ako doma a nie ako cudzinci.Som nezávislý. Rozhodol som sa nemať ani jeden bilbord. Ak si ma Bratislavčania zvolia za primátora, developerom nebudem ďakovať za podporu a vracať im požičané na úkor Bratislavčanov. Naopak, začnem očisťovať mesto od vizuálneho smogu. Nepodporuje ma ani žiadna politická strana. Nebudem musieť umiestňovať straníkov na vedúce miesta na magistráte. Tam pôjdu odborníci. Moja kampaň je postavená na stretávaní sa priamo s ľuďmi na ulici a to veľa nestojí. Minúť na predvolebnú kampaň viac peňazí ako zarobí samotný primátor za celé štyri roky považujem za nezodpovedné. Budí to podozrenie z nekalých bočných záujmov.Je potrebné oslobodiť mesto zo závislosti od záujmových skupín, ale to môže urobiť jedine skutočne nezávislý primátor. Inak mesto bude strácať veľa peňazí.Mesto nesmie strácať peniaze za to, že si neplní svoje povinnosti. Napríklad nepostavilo ani jeden nájomný byt pre ľudí žijúcich v reštituovaných domoch. Naopak, musí teraz dorovnávať komerčnú cenu za nájom, to predstavuje okolo troch miliónov eur ročne. Služby, ktoré si vie zabezpečiť mesto samo a lacnejšie, by nemalo obstarávať dodávateľskými firmami. Tieto služby sa majú poskytovať mestskými organizáciami, nie s cieľom dosiahnutia zisku, ale s cieľom poskytnúť službu za pokrytie nákladov. Dôležité sú transparentnejšie výberové konania pre služby, ktoré si mesto nevie samo zabezpečiť. Vytvoriť by sa mala databáza záujemcov a tí budú neustále oslovovaní v prípade, že mesto bude niečo potrebovať, čo majú vo svojom portfóliu. Zaviedol by som dôslednú kontrolu dodaných služieb s jasne stanovenými reklamačnými podmienkami. Potrebná je aj otvorenosť pre modernejšie technológie či pre lepšie využívanie štrukturálnych fondov.Môj hlavný bod programu je "Bratislavčania za polovicu", ako prejav úcty a vďaky, že tu platia podielové dane. To znamená 50-percentná zľava na všetky služby pre Bratislavčanov s trvalým pobytom v hlavnom meste. Počas zbierania podpisov som zistil, že Bratislavčania stratili dôveru k svojmu mestu. To musíme zmeniť. Výrazné zľavy pre Bratislavčanov je len drobná služba občanom, aby sme znovu získali ich dôveru. Je potrebné zvýšiť motiváciu Bratislavčanov pre využívanie MHD, a to prijateľnejšími cenami, lepšou pružnosťou, čistotou a dostupnosťou. V rámci dopravy sú nutné "bus" pruhy, budovanie bezpečných cyklociest, zavedenie rezidenčného parkovania, kde budú zvýhodnení miestni rezidenti, potom mestskí rezidenti či vybudovanie záchytných parkovísk pri vstupoch do Bratislavy. Dokončiť treba električkovú trať v Petržalke po Janíkov dvor do roku 2022 a apelovať na vládu, aby vybudovala novú železničnú stanicu Filiálka.Polievame cesty a vysychajú nám stromy, napríklad na Námestí SNP. Takto sa normálni ľudia nesprávajú. Čo si vie mesto urobiť samo, nebude za drahé peniaze nakupovať. Toto je princíp. Potrebujeme zmysluplne nakladať s financiami, znížiť dlh a šetriť na rozvoj.Na prvom mieste je potrebné postaviť nájomné byty pre ľudí žijúcich v reštituovaných domoch, potom stavanie nájomných bytov pre mladé rodiny a ľudí v sociálnej núdzi. Chodníky a cesty je potrebné nepretržite obnovovať, nielen pred voľbami. Keď bude zlé počasie a napadne veľa snehu, ľudia v stavebnej firme budú k dispozícii pre zimnú údržbu.Úloha kultúry je kultivovať a poľudšťovať človeka. Presadzovať budem predovšetkým kultúru, ktorá posilňuje vzťah Bratislavčanov k svojmu mestu. Rád by som obnovil devínsky amfiteáter a vytvoril fond na opravu mestských kultúrnych pamiatok.Program Bratislavčania za polovicu má aj sociálny rozmer. Najviac chudobou ohrozenou skupinou sú mladé rodiny. Chcem zaviesť pre všetky bratislavské deti, mamičky (oteckov) s kočíkom, pre všetkých bratislavských dôchodcov cestovanie v MHD zadarmo. Dospelí Bratislavčania by v MHD cestovali za polovicu. Takto päťčlenná rodina s tromi školopovinnými deťmi môže ušetriť na ročnej električenke 660 eur, čo výrazne pomôže rodinnému rozpočtu.Ľudia sa necítia v našom meste až tak bezpečne. Preto zvýšim počet mestských policajtov a sústredím ich pozornosť viac na kontrolu verejného poriadku a čistoty ako na nasadzovanie "papúč" autám. V kritických uliciach posilním pochôdzkarov o psovodov, najmä na Obchodnej ulici, a zlepším súčinnosť so štátnou políciou.Dnes nie je magistrát dôstojným partnerom developerov. Potrebujeme sebavedomý magistrát, ktorý vie vecne a konštruktívne rokovať s developermi, a ktorý ich vie aj primäť prekonávať ich vlastné limity. Developeri nie sú nepriatelia, ani rivali. Nie je cieľom mesta ich zničiť. Potrebujeme nastaviť pravidlá - najprv vybudovanie infraštruktúry až potom stavanie, mesto nebude predávať svoje pozemky, vlastnícky vzťah k pozemku bude dôležitý pri kontrole stavby v súlade s územným plánom a schválenou projektovou dokumentáciou. Medzi pravidlá radím aj zloženie kaucie stavebníka ako zábezpeky, že bude presne postupovať podľa schváleného stavebného plánu, vytvorenie centrálneho stavebného úradu, ktorý bude koordinovať stavebné úrady v jednotlivých mestských častiach. Stanovili by sa tiež kompetencie centrálneho stavebného úradu a miestnych stavebných úradov. Miestne stavebné úrady by riešili stavebné veci menšieho významu.V prípade zvolenia moje prvé aktivity budú smerovať k sfunkčneniu magistrátu. Ešte pred nástupom do úradu sa stretnem so všetkými jeho zamestnancami. Zruším politické nominácie vedúcich oddelení. Nahradím ich ľuďmi, ktorí sú lídrami, vedia ísť príkladom, sú vedomostne a odborne zdatní. Novými technológiami zjednoduším, zefektívnim a sprehľadním proces vybavovania žiadostí občanov. V ďalšom kroku sa stretnem s poslancami i ich poslaneckými klubmi a budem riešiť volebné prieniky. Následne prídu na rad mestské spoločnosti. Sprehľadnenie schvaľovacích procesov je cesta znovuzískania dôvery Bratislavčanov vo svoje mesto a zároveň aj protikorupčné opatrenie. V prípade zvolenia sa chystám otvoriť aj celospoločenskú diskusiu o organizácii moci v Bratislave. Moc patrí ľuďom a oni rozhodujú, ako bude organizovaná. Samosprávu je potrebné zefektívniť. Teraz máme trojstupňovú samosprávu – samosprávny kraj, mesto, mestské časti. Jej transformáciou na dvoj- respektíve na jednostupňovú by sme vedeli ušetriť veľa finančných prostriedkov.