Veľtrh práce myslel na starších uchádzačov o prácu i ženy na materskej

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. novembra (TASR) – Viac ako 3000 pracovných pozícií v regióne Trnavy a jeho okolí ponúka 5. ročník veľtrhu práce JobSpoTT v Trnave. Svoju ponuku pracovných miest priniesli v utorok do Mestskej športovej haly viac ako štyri desiatky firiem i vysokých škôl.JopSpoTT každoročne navštevujú tisícky uchádzačov o prácu i končiacich študentov stredných odborných škôl a gymnázií. Majú možnosť zistiť, akú uplatnenie môžu po skončení štúdia získať, so zástupcami spoločností môžu hovoriť o podmienkach prijatia a uplatnenia sa v rámci firmy.uviedol za organizátorov z Národného kariérneho centra Miroslav Koleník.dodal Koleník s tým, že tejto skupine sa venujú pozvaní kariérni poradcovia. Aj pre skupinu uchádzačov vo vyššom veku prináša podujatie podľa Koleníka veľa možností na uplatnenie.konštatoval. Pracovné príležitosti ponúkajú administratíva, priemyselné podniky i ďalšie spoločnosti. Potvrdila to aj špecialistka náboru Faurecia Automotiv z Hlohovca Zuzana Ennertová. Pre TASR povedala, že na vstup do pracovného pomeru k nim postačujú preukázané zručnosti a zodpovedajúci zdravotný stav.povedala.Organizátori, ako informoval Koleník, sa zamerali aj na problematiku benefitov, na ktoré sa uchádzači o prácu zameriavajú stále častejšie a sú významnou zložkou celkového príjmu zamestnanca. Preto je potrebné o nich hovoriť.povedal Koleník.