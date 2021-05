M2C Log pomáha vytvoriť z objektu miesto 21. storočia

Občiansky nepotrebujeme, stačí načítať QR kód

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Každú hodinu prúdia do výrobných areálov a iných objektov desiatky vozidiel, ktoré treba zdokumentovať, evidovať ich náklad alebo prideliť miesto vykládky. V rovnakej situácii sú aj návštevníci, ktorí sa musia zaregistrovať na vrátnici. Z celého procesu vzniká množstvo papierových dokumentov, ktoré sú neprehľadné a pri spätnej kontrole by bolo najefektívnejšie mať všetko dostupné digitálne. Aké technológie pomáhajú vytvoriť dokonalý prehľad v celej logistike?Pre vodičov, zamestnancov či obchodných partnerov, ktorí prichádzajú na dohodnuté stretnutie, platí rovnaké pravidlo. Pri vstupe do areálu musia prejsť základnou kontrolou. Štandardom je rozhovor s informátorom alebo informátorkou o účele návštevy a predloženie dokladu totožnosti. V digitálnej dobe, kedy dokážeme identitu overovať pomocou mobilného telefónu, sa javí tento proces ako prežitok."Pri vjazde a výjazde vozidiel je efektívnym spôsobom, ako skrátiť čas čakania vodičov a sprehľadniť administratívu, vonkajší kiosk vybavený čítačkou občianskeho preukazu a automatickým zosnímaním evidenčné číslo vozidla. Registrácia je dokonca možná vopred. Na vstup do objektu je vygenerovaný unikátny QR kód, ktorý sa zasiela mailom Okrem toho toto riešenie prináša aktuálny prehľad o prejazde vozidiel v danom objekte vrátane možnosti viesť evidenciu vnášaných a vynášaných predmetov," približuje Peter Kozáček, riaditeľ slovenskej pobočky M2C.Vjazd sa stáva úplne automatizovaný, záznamy sú k dispozícii online a sú tak pre správcov kedykoľvek dohľadateľné. S odstupom času je prezeranie dokumentov oveľa jednoduchšie, ako listovať v papierových protokoloch.Využitie moderných technológií zjednodušuje aj prechod vrátnicou. Návštevníci načítajú svoje doklady pomocou automatickej čítačky. Vďaka nej sa uložia ich osobné údaje do systému. "Posledným krokom sú pravidlá správania v objekte, BOZP alebo iné špecifické predpisy, ktoré sa návštevníkovi zobrazia na monitore a po prečítaní a odsúhlasení ich podpíše pomocou zabudovanej elektronickej podložky. Podpis sa automaticky uloží bez nutnosti papierovej dokumentácie," dopĺňa Peter Kozáček.Kto, kedy, ako a kam. Riadenie logistických procesov na objekte vyžaduje detailné plánovanie a komunikáciu pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti. Ako dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť? Presunieme upozornenia pre dopravcov, čísla bezpečnostných plomb a ostatné potrebné informácie do online priestoru, kde sú dostupné pre všetky zainteresované pracoviská."Prideľovanie časových úsekov nakládok a vykládok uľahčí zapisovanie do modulárneho kalendára, ku ktorému majú daní dopravcovia a spoločnosti prístup cez webové rozhranie," hovorí Lukáš Koščelniak, projektový manažér pre technológie M2C.Každý deň strávime hľadaním zabudnutých a v horšom prípade stratených vecí priemerne 10 minút. V prípade objektu, v ktorom sa pohybuje množstvo ľudí, je dôležité viesť evidenciu pridelených pracovných pomôcok, šatníkových skriniek, kľúčov, ID kariet a to všetko vrátane monitoringu poškodenia a strát.Najnovšie technológie dovoľujú zdigitalizovať aj tento proces. V rámci kľúčového a kartového hospodárstva existuje možnosť jednotnej evidencie s nastavením doby vrátenia a automatickým generovaním upozornenia po prekročení výpožičnej doby. Týka sa to aj riadenia presunu majetku v objektoch a areáloch – od vybavenia kancelárií až po predmety vo výrobných a skladových priestoroch."Spoločnosť M2C pôsobí v dvanástich krajinách Európy, kde sa zameriava na využívanie najmodernejších technológií a sofistikovaného softvéru. Na trhu pôsobí už takmer tridsať rokov a pre svoje skúsenosti a know-how v rámci služieb integrovaného facility managementu je medzinárodne rešpektovaným partnerom," hovorí Denisa Zedníková, International Marketing Manager M2C.Komplexné softvérové riešenie M2C Log zaisťuje najefektívnejší chod bezpečnostných a logistických procesov vo výrobných a logistických areáloch či administratívnych budovách. V rámci jednoduchého a intuitívneho užívateľského prostredia je k dispozícii aktuálny prehľad o pohybe osôb, vozidiel a majetku prostredníctvom webového rozhrania, do ktorého majú klienti prístup bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Jednotná evidencia, prehľadný reporting, vyhľadávanie v histórii a tvorba štatistík sú šetrné k životnému prostrediu, pretože predstavujú náhradu papierovej dokumentácie.Systém bol vytvorený v spolupráci s bezpečnostnými odborníkmi na základe dlhoročných praktických skúseností. Modulárna a flexibilná štruktúra dovoľuje jednoduché prispôsobenie konkrétnym požiadavkám zákazníka, vrátane jazykových mutácií.Informačný servis