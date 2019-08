MÁ 546 ROKOV:V rakúskom národnom parku objavili najstarší buk v Európe

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Viedeň 14. augusta (TASR) - V rakúskom Národnom parku Vápencové Alpy objavila skupina talianskych výskumníkov buk, ktorého najstaršie letokruhy sú datované do roku 1474, teda do neskorého stredoveku. Ide tak o najstarší známy strom tohto druhu v Európe, uviedla v stredu rakúska verejnoprávna rozhlasová a televízna stanica ORF.Predstavu o rekordnom veku tohto stromu dokresľuje to, že existoval už v čase, keď Krištof Kolumbus objavil Ameriku, zatiaľ čo v Taliansku pôsobil renesančný učenec Leonardo da Vinci. Špecialisti zrátali letokruhy pomocou úzkeho vrtu, ktorý je považovaný za neškodný. Vzorka bola po analýze vložená naspäť do kmeňa.Rozmery 546-ročného stromu i napriek tomuto veku nie sú výnimočné — výška dosahuje 20 metrov a priemer kmeňa 73 centimetrov. Výskumníci to pripísali dlhoročnému zápasu rekordného buku s klimatickými extrémami a susednými stromami.V hornorakúskom Národnom parku Vápencové Alpy sa nachádza aj v súčasnosti už druhý najstarší buk Európy, ktorého vek je 528 rokov. V roku 2017 zaradil Výbor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) časť tohto národného parku ako vôbec prvú oblasť Rakúska na zoznam svetového prírodného dedičstva, a to práve v súvislosti s tamojšími jedinečnými bukovými lesmi, pripomenula ORF.