Už 105 rokov sa plavia lode cez Panamský prieplav

Panoramatický pohľad na Panamský prieplav s mostom Centenario. Foto: David Farris Foto: David Farris

Panamský prieplav. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Panama 15. augusta (TASR) – Už 105 rokov Panamský prieplav spája Atlantický oceán s Tichým oceánom. Pretína stredoamerickú Panamskú šiju - jeho dĺžka predstavuje 81,6 kilometra a šírka sa pohybuje v rozpätí od 150 do 305 metrov. Napríklad lodiam, ktoré sa plavia z New Yorku do San Francisca, skrátil prieplav cestu z 22.500 na 9500 kilometrov. Oficiálne ho otvoril 15. augusta 1914 americký prezident Woodrow Wilson a ako prvý ním preplával parník Ankon.Na prípravných prácach a na projektovaní tohto diela sa podieľal košický rodák Béla Gerster. V rokoch 1880-89 sa o vybudovanie prieplavu pokúsili Francúzi, no ich projekt skrachoval. Okolo 20.000 robotníkov zahynulo v dôsledku žltej zimnice, malárie a ďalších chorôb.Dielo dokončili Spojené štáty americké. Zmluva z roku 1903 medzi USA a Nikaraguou, ktorá v tom čase vlastnila územie Panamy, mala zaručiť pre USA prenájom prieplavového pásma na 99 rokov. Keď ju Nikaragua odmietla ratifikovať, USA podporili povstanie Panamy proti Nikarague, vyslali do oblasti bojové lode a v novembri 1903 Panama vyhlásila nezávislosť. Následne podpísaná zmluva splnila podmienky Spojených štátov.V prvých rokoch sa Američania venovali príprave na gigantický projekt, ktorý sa napokon z prieplavového kanála zmenil na vzdúvadlový. Využili materiál a technické vybavenie po Francúzoch, ale zaslúžili sa aj o zlepšenie životných podmienok robotníkov a ostatného personálu. Značné prostriedky investovali do ochrany ich zdravia, vysušili močiare a zabránili množeniu komárov. Aj počas tejto etapy si však stavba vyžiadala viac než 5600 ľudských životov.Kanál sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich častí. Z každej strany ho tvoria prívodné kanály a plavebné komory, ktoré dvíhajú lode na úroveň najvyššie položenej časti kanála – Culebra Cut. Zásobárňou vody je Gatúnska priehrada na rieke Chagres, ktorá zároveň tvorí veľkú časť samotnej vodnej cesty. Ďalším priehradným jazerom je Alajuela. Culebra Cut (Gaillard Cut) je vytesaná roklina s dĺžkou 12,6 km, ktorá vedie lode vo výške 26 m nad morom. Plavba cez prieplav trvá okolo deväť hodín.Panamský prieplav má veľký hospodársky, politický a vojenský význam. Prejdú ním ročne približne tri percentá svetového námorného obchodu.USA vyplatili Paname jednorazový poplatok desať miliónov dolárov a každoročne platili sumou 250.000 USD, čo pre Panamu predstavuje významný zdroj príjmov. V roku 1977 podpísali prezident USA James Carter a panamský prezident Omar Torrijos dohodu, podľa ktorej mal do 31. decembra 1999 prejsť prieplav aj s okolím ako neutrálne územie pod panamskú správu. Aj po roku 2000 však USA garantujú bezpečnosť tohto územia a zachovali si právo brániť jeho neutralitu.Prevádzku prieplavu dočasne obmedzila invázia amerických jednotiek, ktoré zvrhli režim diktátora Manuela Noriegu, neskôr odsúdeného v USA, v Paname aj vo Francúzsku (zomrel v Paname 29. mája 2017).Prvý raz v histórii zavreli prieplav pre nepriaznivé počasie v decembri 2010. Opatrenie si vynútili záplavy. Rekordne silné dažde spôsobili vyliatie priehrady Gatún a jazera Alajuela, z ktorých prúdi voda do prieplavu. V roku 2014, naopak, ohrozovalo kanál dlhotrvajúce sucho.V roku 2016 otvorila Panama rozšírený prieplav. Ako prvá ním 27. júna 2016 preplávala čínska kontajnerová loď Cosco Shipping Panama, dlhá 300 metrov a široká 48,2 m. Počas plavby ju sprevádzali remorkéry a asi 30.000 divákov – vrátane pozvaných prezidentov ôsmich krajín – mohlo sledovať ohňostroj.Projekt rozšírenia Panamského prieplavu stál 5,25 miliardy dolárov (4,67 mld. eur) a termín jeho ukončenia sa oneskoril takmer o dva roky v dôsledku predĺžených stavebných prác, pre nezhody s odborovými hnutiami a pre prekročenie pôvodne plánovanej ceny. "Toto je trasa, ktorá spája svet," vyhlásil pri otvorení panamský prezident Juan Carlos Varela.V tomto roku predstavila Panama svetu v poradí už tretí most spájajúci ponad prieplav východ a západ krajiny. Dostal názov Atlantický most a jeho stavba si vyžiadala 380 miliónov dolárov. Na slávnostnom otvorení mosta sa 2. augusta 2019 zúčastnili panamský prezident Laurentino Cortizo i šéf Správy panamského prieplavu Jorge Quijano.Intenzívne sucho spojené s fenoménom El Niňo obmedzilo plavbu v Panamskom prieplave aj tento rok v apríli. Išlo dosiaľ o najsuchšie obdobie, aké kedy obmedzilo prepravu v Panamskom kanáli. Príjmy prevádzkovateľov dosiahnu tento rok 15 miliónov dolárov, čo je výrazný úbytok v porovnaní s príjmom 2,5 miliardy dolárov v roku 2018. V dôsledku klimatickej zmeny môže Panama čeliť ešte extrémnejším poveternostným podmienkam.