|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 3.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Má IP68, takže môže do vody? Nie celkom. Čo váš telefón naozaj vydrží?
Dážď či obliaty stôl by moderný smartfón mal zvládnuť. Plávanie v mori je už iný príbeh. Vysvetľujeme, čo znamenajú IP68 a IP48 a prečo vodeodolnosť nie je to isté ako telefón určený ...
Zdieľať
3.9.2026 (SITA.sk) - Dážď či obliaty stôl by moderný smartfón mal zvládnuť. Plávanie v mori je už iný príbeh.
Vysvetľujeme, čo znamenajú IP68 a IP48 a prečo vodeodolnosť nie je to isté ako telefón určený pod vodu.
Telefón dnes berieme prakticky všade. Do kúpeľne, k bazénu, na pláž aj na turistiku v daždi. Ak má v technických parametroch uvedené IP68, je prirodzené očakávať, že si s vodou poradí. A vo väčšine bežných situácií aj áno. Stačí vedieť, čo toto označenie znamená a akú ochranu vám v každodennom živote prináša.
Ak telefón zmokne, oprská ho voda alebo sa stane iná bežná nehoda, vysoký stupeň ochrany výrazne zvyšuje šancu, že zostane v poriadku. Ak však rozmýšľate, či s ním na dovolenke preplávate až k bójam, radšej ho nechajte na brehu. IP ochrana je bezpečnostná rezerva pre nečakané situácie, nie potápačská licencia.
Za nenápadným označením sa skrývajú dve informácie. Prvé číslo vyjadruje ochranu proti pevným časticiam. Pri IP68 znamená šestka najvyššiu úroveň ochrany proti prachu. Takúto ochranu nájdete napríklad pri modeloch Samsung Galaxy S26 Ultra alebo Samsung Galaxy A57 5G.
Druhé číslo sa týka vody. Osmička označuje ochranu pri ponorení za konkrétnych testovacích podmienok. Samsung pri zariadeniach s touto úrovňou ochrany uvádza testovanie v sladkej vode do hĺbky 1,5 metra počas maximálne 30 minút.
"Hĺbka je pri odolnosti voči vode dôležitá najmä preto, že s ňou rastie aj tlak na tesnenia, ochranné membrány a ďalšie prvky zariadenia. Pri vyššom tlaku rastie aj riziko, že voda ochrannú bariéru prekoná a dostane sa dovnútra. Odolnosť telefónov preto overujeme v presne definovaných podmienkach a myslíme pritom najmä na situácie, s ktorými sa používatelia stretávajú každý deň. Zariadenia Galaxy s príslušnou IP ochranou sú navrhnuté tak, aby zvládali bežný kontakt s vodou, napríklad dážď, náhodné poliatie či oprsknutie," vysvetľuje Marek Pažický, produktový tréner Samsung Electronics na Slovensku.
Jednoducho povedané, IP68 znamená vysokú úroveň ochrany zariadenia proti prachu a vode za presne definovaných testovacích podmienok.
Pri skladacích telefónoch, ako sú Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra či Galaxy Z Flip8, sa stretnete s označením IP48. Číslica 4 znamená ochranu pred vniknutím pevných predmetov väčších ako 1 milimeter. Pri vode je rozhodujúca druhá číslica. Osmička opäť označuje vysokú úroveň ochrany pri ponorení za podmienok stanovených výrobcom.
Laboratórny test a reálna dovolenka sú dve rozdielne veci. Pri skúške odolnosti ide o kontrolované podmienky a čistú sladkú vodu. V mori je soľ, v bazéne chlór, vo vani mydlo a na pláži sa pridáva piesok či opaľovací krém. Práve nečistoty môžu zostať v konektoroch a časom prispievať ku korózii. Telefón pritom nemusí prestať fungovať okamžite. Môže vyzerať úplne v poriadku a problém sa ukáže až neskôr.
Telefóny Galaxy dokážu rozpoznať vlhkosť v nabíjacom konektore a káblové nabíjanie dočasne zablokovať. Ide o ochranný mechanizmus, ktorý pomáha chrániť elektroniku zariadenia pred možným poškodením.
Odolnosť telefónu môže počas rokov ovplyvniť bežné opotrebenie, pády či poškodenie konštrukcie. Ak chcete jeho ochranné vlastnosti zachovať čo najdlhšie, oplatí sa chrániť zariadenie pred výraznými nárazmi a pri oprave využívať odborný servis. Tesnenia a ďalšie ochranné prvky sa totiž rovnako ako ostatné súčasti telefónu časom opotrebúvajú. Stav zariadenia preto zohráva dôležitú úlohu aj pri jeho odolnosti voči vode.
V bežnom živote pomerne veľa. Telefóny s IP68 ponúkajú vysokú úroveň ochrany proti prachu aj vode, zatiaľ čo modely s IP48 kombinujú ochranu proti väčším pevným časticiam s vysokou úrovňou ochrany proti vode. V praxi tak dokážu lepšie zvládnuť dážď, oprsknutie vodou, rozliaty nápoj či inú bežnú nehodu.
A áno, skúsenosti používateľov ukazujú, že moderné smartfóny dokážu zvládnuť aj klasickú domácu nehodu, napríklad pád do toalety.
Smartfón dnes nie je len telefón. Máme v ňom fotografie, pracovné dokumenty, bankovníctvo, platobné karty, cestovné lístky či kontakty. Pri zariadeniach Galaxy preto ochrana nekončí pri fyzickej odolnosti. IP ochrana pomáha chrániť zariadenie pred vonkajšími vplyvmi a bezpečnostná platforma Samsung Knox pomáha chrániť citlivé dáta na hardvérovej aj softvérovej úrovni.
Pri smartfónoch Galaxy sa tak ochrana zariadenia nespolieha iba na jednu vlastnosť. IP ochrana chráni telefón pred vonkajšími vplyvmi a Samsung Knox pomáha chrániť dáta, ktoré v zariadení používateľ uchováva.
A ak vás to predsa len ťahá do vody, telefón nechajte radšej na brehu. Na plávanie a vodné aktivity má Samsung vhodnejšieho spoločníka, a to hodinky Galaxy Watch Ultra2.
Hodinky majú 10 ATM, IP69K a certifikáciu EN13319 pre potápačské prístroje. Samsung ich uvádza ako vhodné na ponory do hĺbky 40 metrov. IP69K zároveň znamená vysokú ochranu proti prachu a prúdom vody pod vysokým tlakom a pri vysokej teplote.
Samsung zároveň spolupracuje so značkou potápačského vybavenia Mares na pokročilých potápačských funkciách, napríklad sledovaní rýchlosti výstupu a zostupu či bezpečnostného dekompresného času. S hodinkami sa teda môžete vydať aj ďalej od brehu. Telefón radšej nechajte na suchu. Každý Galaxy má jednoducho trochu inú úlohu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Má IP68, takže môže do vody? Nie celkom. Čo váš telefón naozaj vydrží? © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysvetľujeme, čo znamenajú IP68 a IP48 a prečo vodeodolnosť nie je to isté ako telefón určený pod vodu.
Telefón dnes berieme prakticky všade. Do kúpeľne, k bazénu, na pláž aj na turistiku v daždi. Ak má v technických parametroch uvedené IP68, je prirodzené očakávať, že si s vodou poradí. A vo väčšine bežných situácií aj áno. Stačí vedieť, čo toto označenie znamená a akú ochranu vám v každodennom živote prináša.
Ak telefón zmokne, oprská ho voda alebo sa stane iná bežná nehoda, vysoký stupeň ochrany výrazne zvyšuje šancu, že zostane v poriadku. Ak však rozmýšľate, či s ním na dovolenke preplávate až k bójam, radšej ho nechajte na brehu. IP ochrana je bezpečnostná rezerva pre nečakané situácie, nie potápačská licencia.
Čo znamená IP68?
Za nenápadným označením sa skrývajú dve informácie. Prvé číslo vyjadruje ochranu proti pevným časticiam. Pri IP68 znamená šestka najvyššiu úroveň ochrany proti prachu. Takúto ochranu nájdete napríklad pri modeloch Samsung Galaxy S26 Ultra alebo Samsung Galaxy A57 5G.
Druhé číslo sa týka vody. Osmička označuje ochranu pri ponorení za konkrétnych testovacích podmienok. Samsung pri zariadeniach s touto úrovňou ochrany uvádza testovanie v sladkej vode do hĺbky 1,5 metra počas maximálne 30 minút.
"Hĺbka je pri odolnosti voči vode dôležitá najmä preto, že s ňou rastie aj tlak na tesnenia, ochranné membrány a ďalšie prvky zariadenia. Pri vyššom tlaku rastie aj riziko, že voda ochrannú bariéru prekoná a dostane sa dovnútra. Odolnosť telefónov preto overujeme v presne definovaných podmienkach a myslíme pritom najmä na situácie, s ktorými sa používatelia stretávajú každý deň. Zariadenia Galaxy s príslušnou IP ochranou sú navrhnuté tak, aby zvládali bežný kontakt s vodou, napríklad dážď, náhodné poliatie či oprsknutie," vysvetľuje Marek Pažický, produktový tréner Samsung Electronics na Slovensku.
Jednoducho povedané, IP68 znamená vysokú úroveň ochrany zariadenia proti prachu a vode za presne definovaných testovacích podmienok.
Pri skladacích telefónoch, ako sú Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra či Galaxy Z Flip8, sa stretnete s označením IP48. Číslica 4 znamená ochranu pred vniknutím pevných predmetov väčších ako 1 milimeter. Pri vode je rozhodujúca druhá číslica. Osmička opäť označuje vysokú úroveň ochrany pri ponorení za podmienok stanovených výrobcom.
Sladká voda v laboratóriu nie je Jadran
Laboratórny test a reálna dovolenka sú dve rozdielne veci. Pri skúške odolnosti ide o kontrolované podmienky a čistú sladkú vodu. V mori je soľ, v bazéne chlór, vo vani mydlo a na pláži sa pridáva piesok či opaľovací krém. Práve nečistoty môžu zostať v konektoroch a časom prispievať ku korózii. Telefón pritom nemusí prestať fungovať okamžite. Môže vyzerať úplne v poriadku a problém sa ukáže až neskôr.
Telefóny Galaxy dokážu rozpoznať vlhkosť v nabíjacom konektore a káblové nabíjanie dočasne zablokovať. Ide o ochranný mechanizmus, ktorý pomáha chrániť elektroniku zariadenia pred možným poškodením.
Ako si odolnosť telefónu zachovať čo najdlhšie?
Odolnosť telefónu môže počas rokov ovplyvniť bežné opotrebenie, pády či poškodenie konštrukcie. Ak chcete jeho ochranné vlastnosti zachovať čo najdlhšie, oplatí sa chrániť zariadenie pred výraznými nárazmi a pri oprave využívať odborný servis. Tesnenia a ďalšie ochranné prvky sa totiž rovnako ako ostatné súčasti telefónu časom opotrebúvajú. Stav zariadenia preto zohráva dôležitú úlohu aj pri jeho odolnosti voči vode.
Čo teda môj telefón reálne zvládne?
V bežnom živote pomerne veľa. Telefóny s IP68 ponúkajú vysokú úroveň ochrany proti prachu aj vode, zatiaľ čo modely s IP48 kombinujú ochranu proti väčším pevným časticiam s vysokou úrovňou ochrany proti vode. V praxi tak dokážu lepšie zvládnuť dážď, oprsknutie vodou, rozliaty nápoj či inú bežnú nehodu.
A áno, skúsenosti používateľov ukazujú, že moderné smartfóny dokážu zvládnuť aj klasickú domácu nehodu, napríklad pád do toalety.
Netestujte to zámerne
Smartfón dnes nie je len telefón. Máme v ňom fotografie, pracovné dokumenty, bankovníctvo, platobné karty, cestovné lístky či kontakty. Pri zariadeniach Galaxy preto ochrana nekončí pri fyzickej odolnosti. IP ochrana pomáha chrániť zariadenie pred vonkajšími vplyvmi a bezpečnostná platforma Samsung Knox pomáha chrániť citlivé dáta na hardvérovej aj softvérovej úrovni.
Pri smartfónoch Galaxy sa tak ochrana zariadenia nespolieha iba na jednu vlastnosť. IP ochrana chráni telefón pred vonkajšími vplyvmi a Samsung Knox pomáha chrániť dáta, ktoré v zariadení používateľ uchováva.
A ak vás to predsa len ťahá do vody, telefón nechajte radšej na brehu. Na plávanie a vodné aktivity má Samsung vhodnejšieho spoločníka, a to hodinky Galaxy Watch Ultra2.
Hodinky majú 10 ATM, IP69K a certifikáciu EN13319 pre potápačské prístroje. Samsung ich uvádza ako vhodné na ponory do hĺbky 40 metrov. IP69K zároveň znamená vysokú ochranu proti prachu a prúdom vody pod vysokým tlakom a pri vysokej teplote.
Samsung zároveň spolupracuje so značkou potápačského vybavenia Mares na pokročilých potápačských funkciách, napríklad sledovaní rýchlosti výstupu a zostupu či bezpečnostného dekompresného času. S hodinkami sa teda môžete vydať aj ďalej od brehu. Telefón radšej nechajte na suchu. Každý Galaxy má jednoducho trochu inú úlohu.
Stručne: čo je dobré vedieť o odolnosti vášho zariadenia?
1. Čo je hlavnou výhodou IP68 pri telefónoch?
IP68 poskytuje vysokú úroveň ochrany proti prachu a vode. V praxi pomáha telefón chrániť pri daždi, oprsknutí, rozliatom nápoji alebo inej nečakanej nehode.
2. Čo znamená IP48 pri skladacích telefónoch?
IP48 znamená ochranu pred pevnými predmetmi väčšími ako 1 milimeter a vysokú úroveň ochrany proti vode. Druhá číslica 8 má pri IP48 aj IP68 rovnaký význam.
3. Ako Samsung testuje telefóny s IP68 proti vode?
Samsung pri telefónoch s príslušnou IP ochranou uvádza testovanie v sladkej vode do hĺbky 1,5 metra počas maximálne 30 minút.
4. Ako Samsung chráni telefón a dáta používateľa?
IP ochrana pomáha chrániť samotné zariadenie pred vonkajšími vplyvmi, zatiaľ čo bezpečnostná platforma Samsung Knox pomáha chrániť citlivé dáta na hardvérovej aj softvérovej úrovni.
5. Ktoré zariadenie je vhodné aj na plávanie a potápanie?
Samsung Galaxy Watch Ultra2 sú navrhnuté aj na používanie vo vode. Spĺňajú 10 ATM, IP69K a normu EN13319 a Samsung ich uvádza ako vhodné na potápanie do hĺbky 40 metrov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Má IP68, takže môže do vody? Nie celkom. Čo váš telefón naozaj vydrží? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európske domácnosti dávajú takmer polovicu výdavkov na potraviny, bývanie a dopravu
Európske domácnosti dávajú takmer polovicu výdavkov na potraviny, bývanie a dopravu
<< predchádzajúci článok
Lucron: Až obyvatelia ukážu, či štvrť naozaj funguje
Lucron: Až obyvatelia ukážu, či štvrť naozaj funguje