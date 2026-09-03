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03. septembra 2026
Európske domácnosti dávajú takmer polovicu výdavkov na potraviny, bývanie a dopravu
Tagy: Výdavky domácností
Podiel základných výdavkov zostáva v posledných rokoch stabilný, viac peňazí však smeruje na voľný čas, šport a kultúru. Domácnosti v Európskej únii v januári 2026 vynaložili 46 percent svojich ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Podiel základných výdavkov zostáva v posledných rokoch stabilný, viac peňazí však smeruje na voľný čas, šport a kultúru.
Domácnosti v Európskej únii v januári 2026 vynaložili 46 percent svojich celkových výdavkov na tri hlavné kategórie – potraviny a nealkoholické nápoje, bývanie vrátane vody a energií a dopravu. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat.
Podiel týchto troch skupín zostáva v ostatných rokoch pomerne stabilný. V januári 2025 predstavoval 46,2 percenta a v roku 2024 dosahoval 46,3 percenta. Aj v roku 2023 smerovala na tieto základné potreby necelá polovica celkových výdavkov domácností.
Podiel výdavkov na potraviny sa v rokoch 2024 a 2025 znížil zo 16,8 na 16,4 percenta. Výdavky na dopravu a bývanie sa pohybovali približne na úrovni 15 percent v každej z týchto kategórií. Pri prechode do roku 2026 zaznamenala najvýraznejšie zníženie svojho podielu doprava. Jej zastúpenie v celkových výdavkoch domácností kleslo o 0,4 percentuálneho bodu.
Naopak, výraznejšie vzrástli výdavky na voľný čas, šport a kultúru. V porovnaní s januárom 2025 sa ich podiel zvýšil o 1,2 percentuálneho bodu. Výdavky na reštaurácie a ubytovacie služby vzrástli o 0,3 percentuálneho bodu a na vzdelávanie o 0,1 percentuálneho bodu.
Údaje tak poukazujú na postupný posun spotrebiteľských výdavkov smerom k niektorým službám a menej nevyhnutným položkám po období poznačenom infláciou a rastúcimi nákladmi na základné životné potreby.
Zdroj: SITA.sk - Európske domácnosti dávajú takmer polovicu výdavkov na potraviny, bývanie a dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
Domácnosti v Európskej únii v januári 2026 vynaložili 46 percent svojich celkových výdavkov na tri hlavné kategórie – potraviny a nealkoholické nápoje, bývanie vrátane vody a energií a dopravu. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat.
Podiel týchto troch skupín zostáva v ostatných rokoch pomerne stabilný. V januári 2025 predstavoval 46,2 percenta a v roku 2024 dosahoval 46,3 percenta. Aj v roku 2023 smerovala na tieto základné potreby necelá polovica celkových výdavkov domácností.
Podiel výdavkov na potraviny sa v rokoch 2024 a 2025 znížil zo 16,8 na 16,4 percenta. Výdavky na dopravu a bývanie sa pohybovali približne na úrovni 15 percent v každej z týchto kategórií. Pri prechode do roku 2026 zaznamenala najvýraznejšie zníženie svojho podielu doprava. Jej zastúpenie v celkových výdavkoch domácností kleslo o 0,4 percentuálneho bodu.
Naopak, výraznejšie vzrástli výdavky na voľný čas, šport a kultúru. V porovnaní s januárom 2025 sa ich podiel zvýšil o 1,2 percentuálneho bodu. Výdavky na reštaurácie a ubytovacie služby vzrástli o 0,3 percentuálneho bodu a na vzdelávanie o 0,1 percentuálneho bodu.
Údaje tak poukazujú na postupný posun spotrebiteľských výdavkov smerom k niektorým službám a menej nevyhnutným položkám po období poznačenom infláciou a rastúcimi nákladmi na základné životné potreby.
Zdroj: SITA.sk - Európske domácnosti dávajú takmer polovicu výdavkov na potraviny, bývanie a dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Výdavky domácností
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